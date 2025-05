A mí no me extraña nada esta moda del ball de bot que hace a quien no te imaginabas marcarse una Jota Marinera o un Parado de Valldemossa. Me entero que a las bondades que otorgan los brincos como destrezas de equilibrista, se le suman sus beneficios para aliviar la artrosis. Absténgase los que padecen del mal de las rodillas. Los saltos no son recomendables, que me lo tiene dicho el señor doctor. El resto, a saltar se ha dicho.

De la misma manera que comprendo y practico la moda de darle al pandero cuadrado, que tiene su qué, y que suma adeptos también entre los indígenas de la Isla. Todo, ball de bot, la percusión del pandero, eso que viene a llamarse la música de raíz, me resuena a un guiño a los nuevos dueños del lugar, millonarios del norte que, de momento, no entienden ni una jota de los vaivenes de estos raros mallorquines. Lo del pandero cuadrado les parece un oximoron y no les falta razón. Solo que si tuvimos un catedrático que se llama Perfecto Cuadrado, comprenderán que nos pirren los sarcasmos de la geometría. Siempre me he declarado universalista. No me gustan ni las declaraciones de amor a lo nostro, ni los insultantes habla en cristiano, y desde luego me dan arcadas cuando escucho això és de forasters, payoponis y otras lindezas del verbo xenófobo. Como los tiempos están que trinan, y estamos vendiendo nuestra tierra al mejor postor, parece que da consuelo frente a la invasión el Copeo Matancer. En las tierras de Castilla, abandonadas de momento, las viejas del lugar le dan a la pandereta y al pandero cuadrado. Es el legado de las abuelas. Les llega sin escuela de música, ni partitura ni solfeo. En trenza genética, al calor de la escucha. Desde el norte, desde tierras de astures, Rodrigo Cuevas, que se salta a la torera los formalismos del folclore porque le ha dado vueltas como quien gira el pandero, esta vez redondo. O los de Coetus que hacen papiroflexia con el sonar popular. Aquí en la Isla, siembra semillas José Llorach, que del flamenco sabe un rato, y es rápido y saltarín con la percusión de cualquier geografía. Porque de eso va este cuento, de lugares sin lindes, de espacios donde reunirse a brincar, a entrelazar las manos, a dar pasos de aquí y allá, a echarse un cantecito. Cura y libera. Son muchas las historias, feroces unas, conmovedoras otras, que ilustran de ese poder que tiene la música. Una vez escuché la historia de Moshe Kraus, prisionero en el campo de concentración de Bergen Belsen, que salvó su vida porque al comandante nazi Josef Kramer, apodado la bestia del Belsen, le gustaba como cantaba. Este escrito, que ha empezado con un brinco, va para que elevemos nuestro canto en estos tiempos de sonrojo. No puedo dejar de pensar en la masacre de la población de Gaza a la que nadie pone freno. ¿Qué nos está pasando? Esto no lo cura ni el pandero cuadrado. Ni el mejor ball de bot. Me temo.