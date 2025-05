Hace dos días me desperté antes de tiempo, bastante antes porque no eran ni las siete de la mañana, y ya fuese por esta alteración del sueño, por la temperatura ambiental o porque la habitación estaba llena de luz, lo hice convencido de que era verano, yo trabajaba de perito agrícola en Valencia, y tenía que ir a sulfatar viñedos con fungicidas en la zona de Requena. Probablemente llegaba tarde. Por suerte me di cuenta a tiempo de que hace mucho que no sulfato nada, ni tenía nada que hacer digno de mención, pero la sensación de verano antes del verano todavía me dura hasta el momento. Un pliegue espaciotemporal, supongo. Como hace más de medio siglo que cambié el combate contra hongos de la vid, el mildiu y el oídio, por las enfermedades literarias y la narrativa, mediante una asociación de ideas harto peregrina, empecé a pensar en veranos literarios. Todas las estaciones son literatura, pero el verano, aunque no tan poético como la primavera o el otoño, quizá lo es más, porque la mayoría de escritores importantes han escrito algún verano de la infancia que les dotó de estilo para siempre. ¡Esas tortillas de huevos de tortuga de Tom Sawyer y Huckleberry Finn! Por no hablar de veranos sudorosos, como en El extranjero de Camus. Manuel Vicent, también en Valencia, narró un verano dorado en el que vio a Brigitte Bardot en la playa de la Malvarrosa, quizá rodando una película, acaso vio visiones. Algo muy común en verano, yo mismo conté haber visto a Sylvia Plath sobre una toalla azul, en Benidorm. Supongo que vería una foto, y ante la falta de veranos memorables, inventé el recuerdo para tener estilo propio. No funcionó, en realidad sólo recuerdo veranos tórridos, sin atardeceres románticos ni muchachas doradas, pero sulfatando viñas. O míticos, como el verano sin verano de 1816, cuando Mary Shelley escribió Frankenstein. Y cómo vas a comparar a Sylvia Plath con Brigitte Bardot, por favor. En fin, que a la mierda el estilo, no hay veranos en mi bagaje cultural. Grave fallo literario. Comprenderán que despertarme en verano antes del verano, y seguir atrapado en ese pliegue temporal, gracia no me hizo ninguna. En fin, lo encararé de perfil, como los duelistas.