Final de curso: entre la inquietud y la luz

Los días se alargan como la luz del atardecer cuando el curso llega a su fin. En las facultades, el aire se carga de un temblor imperceptible: es tiempo de exámenes. Hay nervios, pero también esperanza escondida. Los pasillos se llenan de libros abiertos, de pantallas encendidas a horas intempestivas, de rostros jóvenes que oscilan entre el agotamiento y el deseo de superación, de profesores que preparan pruebas, corrigen trabajos, tienen que evaluar.

No es fácil. Hay quien se entrega con intensidad, quien se deja la piel por entender, por crecer, por llegar a ser. Otros, en cambio, escogen el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, como si la universidad fuera solo una estación de paso y no una oportunidad de descubrimiento. Una estación a la que se debe dejar atrás deprisa, porque lo único importante es tener un número de créditos aprobados, la fotografía de una orla. Pero el tiempo lo pone todo en su sitio. Con los años, muchos estudiantes acaban por convertirse en verdaderos universitarios. No por el título, sino por la forma de enfrentarse al conocimiento: con respeto, con inquietud, con hambre.

Los profesores lo sabemos. Cada uno de nosotros ha vivido cursos llenos de sombras y de alguna luz. Esperamos, con una especie de fe silenciosa, a ese alumno que nos enciende la mirada. El curioso. El brillante. El que hace preguntas sin respuesta fácil. El que lee más allá del temario. El que nos recuerda por qué elegimos esta profesión. Porque educar no es solo transmitir contenidos: es despertar mundos. Es incentivar preguntas. Es estimular curiosidades.

Final de curso es también final de un ciclo. Han pasado las estaciones. Se condensan los fracasos, pero también las pequeñas victorias. Entre la rutina y el desgaste, a veces, aparece ese gesto, ese correo, esa mirada que te dice: «Gracias». Entonces todo cobra sentido.

A la universidad no se va solo para aprobar. Se va para aprender a pensar. Para ser críticos. Para hacer camino. Se va, sobre todo, para entender que el conocimiento nunca es una meta, sino una forma de estar en el mundo.