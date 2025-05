Mujica y Sánchez, tesis y antítesis

Deseo aclarar que esto no es una opinión sobre el PSOE, aunque ahora ya no existe, ya que Sánchez lo ha desposeído de sus atributos de socialista y obrero. Es tan solo un juguete roto en manos de un burgués autoritario e insolidario con sus propios ministros a los que vilipendia sin rubor. Practica un nepotismo impropio de un socialista. Los auténticos se merecen mi aprecio y respeto. Tengo en mi propia familia a socialistas. Coherentes, empáticos, respetuosos, defensores de todos los valores que conlleva su ideología. En realidad, el socialismo de Sánchez y sus acólitos es simplemente la nueva burguesía. José Mujica se hacía llamar Pepe a secas. Fue todo lo contrario a Sánchez. Sabio y filósofo, su coherencia le llevó a la cárcel por ir en contra de la dictadura uruguaya. Cuando fue liberado, su primera manifestación fue para defender que ni el odio ni el resentimiento dirigirían su vida. Venerado en su país, siendo presidente renunció a su sueldo o lo repartió con los necesitados. No aceptó privilegios. Siguió viviendo en su humilde casa. Es un ejemplo del poema If... de Kipling. Su muerte me ha impactado. Pero aún fenecido sigue hablando y su legado es una lección para la humanidad. Pasará a la historia como un estadista ejemplar. Al finalizar su mandato, era el expresidente más pobre del mundo. Nunca abdicó de su práctica socialista como valor supremo. Defendió la sostenibilidad y justicia social. Conocía lo que venía, como enorme pensador. Pero su crítica era respetuosa, aunque contundente. Tenía tal dominio del diagnóstico social que le permitía tomar las decisiones con sabiduría. Se reía de sus limitaciones. Cuando fue la primera autoridad de su país, comentaba con ironía y humildad que sabía perfectamente que el sistema era más fuerte y poderoso que él. Era un humanista agnóstico, pero vivía en la práctica como un espiritualista de raíz profunda. Comprenderán que compararlo con el falso socialista Sánchez solo puede hacerse desde el concepto de tesis y antítesis. El hipócrita vivir de los que rodean a nuestro presidente es realmente humillante para cualquier ciudadano pensante. Critican la enseñanza concertada y ridiculizan la universidad privada en la que muchos de ellos han estudiado. La mayoría son unos mentecatos que no han dado palo al agua, solo afiliarse al partido y trepar, siempre viviendo de sueldos públicos. De la quincena de exministros del Ejecutivo, prácticamente todos ocupan cargos colocados desde La Moncloa en una parodia de mal gusto de la denominada «puerta giratoria». Los socialistas no se merecen tener que ruborizarse cuando van conociendo los hechos en torno al rescate de Air Europa o de las tropelías de Ábalos siendo superministro de Sánchez. Venerable Pepe Mujica, descansa en paz.