El viajero de un tiempo lejano dejó paso al turista y éste a su vez ha sido relevado por el visitante de la foto: llega, se autorretrata y lo enseña en el universo virtual. Así es como rincones recónditos de la geografía insular han dejado de serlo y las redes sociales se han erigido en un instrumento de promoción turística tan principal como para llegar a ser indeseado por cuanto contribuye a la masificación de un número cada vez mayor de lugares. Como emblema, el Caló des Moro y las colas para acceder a la pequeña playa. Los visitantes de la foto son en buena medida los responsables.

Pero las redes son también el origen de la reacción, el vehículo para mostrar el hartazgo de grupos de personas ante lo que consideran efectos dañinos del turismo. Welcome to Sóllerland, un conjunto de imágenes desarrolladas por inteligencia artificial con un fuerte sentido crítico, ha mostrado el camino a otras iniciativas similares de momento en Santanyí («yo antes podía sentarme a tomar un café») y Valldemossa («Adónde llegaremos sin ningún control»). Acciones como éstas ponen de manifiesto por un lado la desconfianza hacia los anuncios del Govern en materia de contención turística y, por otra parte, la mayor capacidad de maniobra de los sectores antiturísticos, vinculados a la izquierda política en la mayoría de los casos. Así ocurre con las organizaciones que preparan la manifestación contra la saturación turística prevista para el mes de junio en distintas capitales europeas. Son asociaciones agrupadas en la llamada red del sur de Europa contra la turistificación que incluye representaciones de ciudades como Venecia, Barcelona, Lisboa, Nápoles, San Sebastián y Palma. Es evidente que la avalancha turística no es un fenómeno exclusivo de Balears. Viajar, desplazarse a otros lugares distintos al propio de residencia, dejó de ser un lujo y después de la pandemia se ha producido la gran eclosión. Aunque en Palma, por lo que se refiere a los cruceros por ejemplo, tan denostados desde la turismofobia, todavía no se han alcanzado las cifras anteriores a la pandemia y sin embargo el nivel de crispación se percibe mayor: este año se esperan 551 barcos con capacidad para más de 1,8 millones de pasajeros. En 2019, llegaron a Palma 592 cruceros.

Los manifestantes del 15 de junio exigirán soluciones a la saturación turística, a la carestía de vivienda (el alquiler turístico ha mermado el mercado residencial), y, por extensión a la mejora de las condiciones de los trabajadores del sector, en Balears se está negociando el convenio de hostelería. Sin embargo, la dimensión turística es de tal magnitud que salvo que apareciera un cisne negro en forma de crisis económica, guerra o cualquier otro desastre a escala superior, nada permite pensar en la reversión de la dinámica actual. Teniendo en cuenta, además, que también existen los filioturísticos en contraposición a los turismofóbicos. Los comerciantes de Palma aplauden la llegada de cruceristas y probablemente los de Sóller, Santanyí y Valldemossa serían reacios a ver las calles vacías. Una institución más que centenaria, el Fomento de Turismo de Mallorca, ha recuperado un eslogan del Ayuntamiento de Palma en los años noventa: ‘Un turista, un amigo’, con el objetivo de no demonizar la actividad.