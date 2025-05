Futuro imposible

El efecto Forer, también conocido como efecto Barnum, explica que usando afirmaciones generales e indeterminadas se puede hacer creer prácticamente a cualquiera que existe la capacidad de adivinar rasgos de la personalidad o incluso el futuro de una persona. La necesidad que tenemos como especie de resolver las incertidumbres que plantea el futuro nos ha acompañado desde los inicios y lo sigue haciendo porque, si algo no ha cambiado desde la aparición del Homo sapiens, es que no sabemos descifrar el futuro.

¿Viviríamos mejor si fuésemos capaces de predecir lo que acontecerá? ¿Sería nuestra vida mucho más atractiva? Sí y no. Sabríamos cuándo y cómo moriremos, información realmente escalofriante, y sabríamos qué equipo ganaría cualquier competición, cero emociones en la vida. También podríamos saber lo que nuestros amigos y enemigos tienen previsto, por lo que no habría sorpresa ni frustración alguna, sabríamos las combinaciones de La Primitiva, se le acabó el chollo al Estado, y siempre tomaríamos las mejores decisiones en situaciones críticas porque ya conoceríamos con detalle lo que va a pasar.

Estas reflexiones resultan evidentes, pero no resuelven sin embargo el dilema de si podremos prever el futuro. ¿Será tal vez la inteligencia artificial capaz de desempeñar esta actividad con éxito? ¿Alimentaremos a las computadoras con datos y parámetros para que sepan qué pasará en el ámbito político o económico? ¿Para que puedan acertar resultados deportivos? El hecho de que estos objetivos resulten hoy en día inalcanzables nos debería empujar a reflexionar sobre la cuestión. El futuro, abierto e inabarcable, se nos antoja fascinante por desconocido. El presente, trabajado y vivido, nos abruma por su inmediatez y su eterna presencia. Tal vez deberíamos dejar de obsesionarnos por lo que vendrá y centrarnos en analizar y entender nuestro pasado y nuestro presente, actitud que, tal vez, garantizaría un mejor futuro para la humanidad. Y, ya puestos a pedir, deberíamos aprender a gestionar bien el presente, pues es el único momento de la vida sobre el que tenemos una influencia real.

Regresemos al pasado. En la España de la farándula una serie de supuestos nigromantes y aprendices de arúspices como Rappel, Aramis Fuster o Paco Porras, demostraron que se puede ganar dinero y una fama efímera poniéndole mucha cara y usando el efecto Forer. También pusieron en evidencia que la credulidad humana no conoce límites. Y corroboraron que por mucho teatro que se haga, porque lo que es acertar no acertaban ni por aproximación remota, la esencia del problema sigue inalterable: el ser humano no puede saber lo que le espera. Bueno, no tan rápido. ¿Y qué hay de la sabiduría popular? Refranes relacionados con la previsión meteorológica como «Chicharra que canta, calor adelanta» o «La luna cercada, de lluvias cargada» podrían hacernos pensar que acabamos de resolver, al menos en parte, el enigma. No caigamos en el error de confundir la observación y el uso del método inductivo con la predicción del futuro. Además, el método inductivo puede fallar y si no que se lo pregunten al pavo de la parábola de Bertrand Russell, un animal que no supo interpretar el cuidado e interés diarios del granjero hasta la víspera de Navidad. Les dejo con un reto: ¿saben ustedes cuál será el tema de mi próximo artículo? En caso afirmativo son ustedes unos superdotados. Yo no tengo ni idea. Y Bertran Robin Forer tampoco lo hubiera sabido.