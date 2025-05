Huecos y vacíos

Los átomos están huecos, vacíos casi en su totalidad. El universo también. El vacío es el mayor componente de todo, con diferencia. De ahí que si golpeas con los nudillos cualquier realidad, física o narrativa, suena a hueco. Y por cierto, el vacío no está lleno, como creen los budistas, una religión hecha de juegos de palabras. Tampoco está lleno el vacío existencial de los existencialistas. Porque el vacío, incluso el legal, no es nada. Sin embargo, aunque lo parezca, no es igual hueco que vacío. Los huecos surgen por doquier, se reúnen por proximidad igual que un Consejo de Administración, se expanden formando cavidades, ranuras y grietas (en las que eventualmente hay monstruos), y sobre todo, tienen tendencia a rellenarse. También hay cabezas huecas, pero se llenan de pajaritos y pajarracos. Esto convierte los huecos en estructuras fugaces y cambiantes, lo que confunde al atento observador. «Aquí debería haber un hueco», murmura alguien ante un muro inexpugnable. O bien: «Aquí falta algo, hay un hueco», se pasma otro igualmente perplejo. A diferencia del vacío, que no es nada y tampoco es la nada (los físicos teóricos, como las religiones, tienen serios problemas con la nada), los huecos sí que son algo, parte esencial de la realidad, que por donde no está vacía está agrietada y llena de huecos, zanjas, agujeros y oquedades donde acaso anidan criaturas reales o ficticias, como los monstruos mencionados. Son madrigueras de qué sé yo. Porque el hueco, grande o pequeño, material o intelectual, en su afán de llenarse devora cuanto encuentra, incluido vacío propiamente dicho. Esa es la razón de que según conjeturas, en el centro de las galaxias suela haber un agujero negro, un hueco cósmico que curva el espacio-tiempo. Y de que los seres humanos, de pronto, atraídos por el efecto succión, se desparramen por un hueco. Al vacío, tal vez, cómo saberlo. La cuestión es que en un hueco se puede estar, aunque con dificultades; en el vacío, no. Y que en los huecos entre las palabras de una obra maestra siempre cabe otra obra maestra (de ahí suelen brotar), pero en el inmenso vacío de la palabrería no cabe nada. Ni siquiera la nada. No es lo mismo hueco que vacío.