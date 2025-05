Útil i necessària

Diumenge, a Santa Maria del Camí, l’OCB aplegà a milers de ciutadans de Mallorca per reivindicar allò que constitueix l’element més cohesionador i potent de que disposam com a col·lectivitat que lluita contra la història. L’OCB compta amb una trajectòria inigualable de compromís amb la cultura i amb la llengua. No només això, sinó que ha tingut molt present des de la seva fundació que la seva acció i militància s’havia de fonamentar des del diàleg i des de actituds pacífiques, però sòlides i resilients. Des de la creació fins avui s’ha guanyat el respecte i manté una certa auctoritas precisament perquè en termes generals mai no ha actuat des de l’odi ni amb voluntat de promoure la confrontació, sinó més aviat la unitat i el desig d’enfortir una comunitat feble. Afortunadament el parlar de Mallorca constitueix un patrimoni preuat per molts, per una majoria d’aquells que estimen Mallorca i vetlen per mantenir viva aquesta realitat. Que ningú no s’equivoqui, la defensa d’allò que és propi no és fruit de l’odi, ni de la provocació, ni és el resultat d’una actitud estratègica per plantar cara a aquella part de la ciutadana que resideix a Mallorca i potser no l’estima. Se surt al carrer, a cantar i dansar, a fer sentir la veu i reivindicar allò que mai no s’hauria de discutir. S’ocupa l’espai públic, en un to festiu, amb bona cara, conscients que aquesta guerra cultural que se sosté es caracteritza pel pacifisme i el respecte, gairebé sense senyeres de cap tipus, per no ferir susceptibilitats. Acusar l’OCB de mantenir un discurs d’odi és alguna cosa més que un despropòsit. La llengua s’estudia, s’entén, però s’utilitza cada cop menys. Els estudis estan demostrant que l’ús està baixant, especialment entre els més joves. L’augment de població fa que augmenti també el nombre de ciutadans sense compromís. Els desafiaments són estructurals i no tenen sempre un determinat color polític, tot i que és evident que el tema lingüístic constitueix un dels eixos de la guerra cultural actual i apareix de forma recurrent en els àmbits de l’administració, l’educació i la sanitat, sobretot. Aparentment, l’èxit de la llengua és proporcional a la hostilitat que aquesta pateix per part de les elits de poder, especialment quan determinats col·lectius aspiren a eliminar el vessant públic i de prestigi de la llengua. Res de tot això no és nou. L’OCB no ha perdut capacitat de socialització ni de mobilització, el partits polítics i les plataformes cíviques potser si. És més, dissabte mateix, a Santa Maria, hom percebia un malestar i incomoditat entre famílies polítiques. Quina llàstima!