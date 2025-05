Fin de época

Soy un privilegiado, poder presenciar el fin de una época y vivir el inicio de otra». Arturo Pérez Reverte, el novelista y periodista cartagenero, fue entrevistado en un medio generalista de Buenos Aires, a donde acudió para promocionar su última novela, La isla de la mujer dormida. No es que nos venga de nuevo que estamos viviendo momentos históricos relevantes, pero atender a una explicación ilustrada siempre llama a la reflexión.

Para Reverte, nuestra civilización está desmoronándose. Lo que representó Europa, y de alguna manera Occidente, se cae. Se trata de un cambio de época y de paradigmas que rara vez se presencian en directo, por dos motivos: porque ocurren cada varios siglos y, también, porque es infrecuente que sus protagonistas sean conscientes de lo que está pasando. Por eso Reverte dice que es un privilegio; yo añadiría también que en su caso lo es por su capacidad de valorar y poner en contexto lo que ve, resultado de su singular trayectoria.

Este tipo de transformaciones sociales, sobre todo tan radicales y profundas, son infrecuentes. Mirando atrás, el final del siglo XV y el inicio del XVI, con la aparición de la imprenta, la toma de Constantinopla y el descubrimiento de América, es un ejemplo que supuso una subversión de valores, la emergencia de nuevas potencias y la transformación de la sociedad; la industrialización del siglo XVIII, rematada por la aparición el ferrocarril, también. Hay muchas otras transiciones históricas, pero que se trate de verdaderos cambios de época es más discutible.

Reverte explica que Trump es la reacción lógica de un mundo que se resiste a la caída y que acude a lo extravagante para retrasar lo inevitable. Trump es el recurso de emergencia para ver si con disparates se puede impedir el derrumbe allí donde aún tal vez se pueda revertir. Europa, en cambio, ya está sentenciada; ni siquiera sabe reaccionar. Europa es hoy un parque temático al que acuden los turistas a sacarse fotos en palacios, iglesias y castillos vacíos, inútiles, fuera de uso. Literalmente es así: ni en Santiago, ni en Carcasona, ni en Taormina, ni en Venecia, ni en Valldemossa pronto quedará un auténtico habitante local. Como ya prácticamente no quedan feligreses en nuestras Iglesias y, aún peor, creencias en nuestras almas. Baste ver que hemos cedido a China toda nuestra capacidad manufacturera y que ahora estamos arruinando la industria del motor, en la que aún teníamos una presencia destacable. Hay barrios de algunas ciudades en Europa que carecen de toda conexión con su pasado, excepto en sus edificios. En ocasiones, ni la comida, ni la moda tienen raíces locales. Aunque, probablemente, la mayor debilidad está en las ideas, si es que queda alguna.

Pérez Reverte no es especialmente original en este diagnóstico, más bien evidente, aunque él lo exponga de manera particularmente brillante. Más sugerente es su valoración y análisis de este cambio: dice que no piensa que lo que viene vaya a ser peor; si hoy nosotros lamentamos el cambio es porque pertenecemos al mundo que se va; añade que en la nueva época algunas cosas serán incluso mejores que las que teníamos. Si algo ocurre siempre en un momento así es que los protagonistas, o sea nosotros, nos aferramos a lo que conocemos y dudamos respecto de lo que viene. En efecto, todos defendemos los valores de nuestra cultura moderna, liberal, racionalista, que caracterizaron los últimos doscientos años, minimizando las atrocidades que ocurrieron en el transcurso de esta época. Probablemente Reverte tenga razón, pero es muy duro escucharlo y claudicar. Baste ver cómo nacieron los nuevos órdenes socio políticos en el pasado para entender que, efectivamente, al final también lo nuevo se termina por asentar.

Yo no tengo tan claro que simplemente estemos cambiando un tiempo y unos valores por otros; creo que probablemente hay algo más. Hemos hecho del cambio una regla tal que lo único seguro de la nueva época es que durará poco, porque su sucesora ya está preparada para irrumpir. Más que un nuevo orden, creo que estamos asistiendo a una sucesión vertiginosa de nuevos órdenes, lo que supera la capacidad humana de adaptación. Hemos creado un mundo acelerado, trepidante, irreflexivo. Siendo los humanos seres de afectos y de lenta adaptación, me temo que nuestro futuro va a estar poblado de mucha nostalgia, de mucho recuerdo de tiempos pasados, de mucha añoranza a lo que ya no tenemos. La sucesión de escenarios es mucho más veloz que nuestra capacidad para asimilarlos; cuando el cambio es más veloz que nuestra conciencia, el humano queda condenado a vivir con retraso, ajeno al presente. Extraños en nuestra propia realidad.