Jardins d’Altri amb Cuerda, il·lustrats, Blake i una tanka

Els meus ‘Jardins d’Altri’ aprofiten i fitoren el que trob en el meu devenir lector. Per això en Bartomeu Lliteres, que sap de la meva dèria pels llibres d’aforismes i similars, em forneix de textos sovint. Me va fer de veure abans d’una obra de teatre a Manacor i em regalà dos llibres de José Luis Cuerda, el cineasta d’Albacete, inventor dels ‘inteletos’ que es com es diuen a Albacete les ocurrències, les idees irreverents, les frases còmiques, els pensaments ‘irreprotxables’... A Me noto muy cambià i a Si amaestras una cabra, llevas mucho adelantado n’ha recollit a balquena l’autor de la desorbitant pel·lícula Amanece que no es poco. «Un escarabajo pelotero sabe perfectamente lo que se trae entre manos»; «¿Por qué se venden mejor las excusas que los argumentos?»; «Aprender a defenderse sinceramente de las alabanzas»; «La transcendencia es abrumadora e insultante. Y una tabarra»; «Mi infancia me acoge con serenidad cuando la necesito»; etc, etc.

Perseguint aquesta mateixa dèria m’arriba a les mans el llibre del que ha fet l’edició i la traducció Martí Domínguez La Llum de les Llums. Antologia de la saviesa del segle XVIII (Angle editorial, 2025) per on hi circulen -amb la raó com a força motriu- Voltaire, qui ensenyarà a pensar, Rousseau, que igualarà a tots els ciutadans en drets i deures, Montesquieu, que anunciarà la separació de poders, Diderot, que voldrà posar el coneixement a l’abast de tothom i també plomes menys conegudes, una antologia del pensament dels escriptors il·lustrats. «Creure és, molt sovint, dubtar» (Voltaire). «El mantell de la llibertat serveix per cobrir moltes petites cadenes» (Charles de Brosses). Laurent Angliviel de La Beaumelle: «Per tot arreu veig gent que fa el bé i que el fa malament» (l’autor va escriure això el segle XVIII, encara no s’havien inventant les oenagés, ONG, del segle XX). Charles Pinot Duclos: «La modèstia és l’única brillantor que es pot afegir a la glòria». Luc de Clapiers: «Els homes tenen grans pretensions i petits projectes». I així un raig més.

I perquè no tot siguin flors i violes, repàs una traducció al català dels Proverbis de l’Infern de William Blake (Londres, 1757 - 1827) poeta, pintor, gravador i místic anglès. «Fes anar carro i rella per damunt els ossos dels morts»; «La Prudència és una vella i lletja fadrina rica, festejada per la Impotència»; «Fica’l de cap al riu a qui li agrada l’aigua»; «L’eternitat està enamorada dels productes del temps»; «Cos mort no venja injúries»; «Si el boig persistia en la seva bogeria esdevindria savi»; «La vergonya és el mantell de la supèrbia»; «Les presons són fetes amb les pedres de la Llei, els bordells amb els maons de la Religió»; «Mai no sabràs quan n’hi ha prou si no saps quan n’hi ha massa»... i així un reguitzell més.

I per acabar amb bona boca una tanka de Sato Norikiyo, el Monjo Saigyo (1118-1190), en versió del meu enyorat Joan Alegret: «Fressa afeblida / d’insectes a les herbes / que el temps asseca; / penetren raigs de lluna / per tota la garriga».