Hay cosas que uno pensaría imposibles, pero la realidad se impone y supera a cualquier guion de cine. Medio millar de personas malviven en los pasillos de Barajas. Y se dice pronto, pero esa cantidad de gente equivale a la población de muchos pueblos de España. Es decir, que quinientos individuos requieren una infraestructura considerable de alimentación, higiene, abrigo, seguridad, servicios médicos… en fin, que es una comunidad con cierta entidad. Pues todos esos se han ido instalando con sigilo en el aeropuerto más importante del país sin que nadie haga nada. AENA, el organismo que lo gestiona, es una empresa pública y ya sabemos que lo público se mueve despacio, con cuentagotas, y solo cuando se han movido cientos de papeles, firmas y consultas. O sea, que no llegará a resolverse nunca. Lo más penoso es que se lanzan la pelota entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid para que estas personas encuentren un acomodo digno en los servicios sociales municipales. Mientras tanto, como se suele decir, la casa sin barrer, y los doscientos mil viajeros y empleados que a diario pasan por las instalaciones se ven expuestos a malos olores, agresividad, robos, plagas de chinches y el bochornoso espectáculo de gente manteniendo relaciones sexuales en los cuartos de baño de las terminales. Para poner la guinda a este desagradable pastel, llegan las omnipresentes ONG, que acuden raudas allí donde hay alguien necesitado, y les dan de comer. Todo muy de primerísimo mundo. En fin. Me pregunto si en algún país serio esto sería tolerable. Aquí, como todos hemos ido al colegio de monjas, nos imbuye el espíritu misionero y servil y nunca se nos ocurre ninguna solución que no pase por el eufemismo del «pobrecito».