El que esté libre de pecado

El WhatsApp lo carga el diablo. Que se lo pregunten a Pedro Sánchez que vive atrapado en un circo mediático por culpa de una felicitación al repudiado Ábalos, otrora, su íntimo colaborador, amigo, hermano y confesor. Cría cuervos. Decía la expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que a nadie le gustaría que vieran sus mensajes hechos públicos y tiene razón. Se lo dijo a Carlos Herrera en la Cadena Cope.

En uno de los grupos donde ando metido se debatió entre los cuatro que lo formamos -avanzo que los otros tres tipos son bastante más listos que yo porque terminan de trabajar los viernes a las dos de la tarde y no vuelven hasta el lunes- se encendió un intenso debate sobre quién sería el futuro Papa. Ninguna tesis contaba con la más mínima base lógica al igual que en muchas tertulias de la televisión donde el mismo tipo te habla de los uñeros del dedo gordo del pie, de la crisis provocada por Putin o de Ancelotti. Lo nuestro bien mirado no es tan grave.

Uno de los chateadores del grupo publicó una orla con sus 10 preferitis a modo de una página de la revista Don Balón cuando sacaba el especial de LaLiga con las plantillas de los equipos. Nos explicó que uno de esos diez sería el que ocuparía la silla de Pedro. Su razonamiento fue que esos cardenales eran los que más cara de Papa tenían. Yo, que me considero una persona seria y muy ocupada, dije que no tenía tiempo para esas cosas y me centré en la crisis del Real Madrid, el Vaticano de España con un papa permanente. Pero el tipo de mi chat, inconsciente él, lo clavó. El estadounidense era su segundo con más cara de Papa de la orla. No es algo tan grave como lo de Pedro Sánchez, pero entiéndame, el que esté libre de culpa en WhatsApp, que tire la primera piedra.