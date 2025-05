D’una llengua, d’un país

La crida de l’OCB i Joves de Mallorca per la Llengua a favor del país va tenir una resposta multitudinària. Era previsible. Les polítiques destructives del Partit Popular i Vox (amb més responsabilitat dels conservadors, i de molt!, que dels altres) comencen a omplir la mesura de la paciència d’amplis sectors socials. Endemés, la capacitat de convocatòria de l’OCB supera la de qualsevol partit dels considerats majoritaris. I ha estat així d’ençà de la Transició.

La gent que va omplir les places de Santa Maria dissabte passat és l’hereva dels que ompliren, amb idèntic entusiasme, la plaça Major de Palma el 29-O de 1977 i els anys següents. Tanmateix, aquesta demostració de múscul únicament serveix per a convèncer-nos que som part d’un poble que es resisteix a desaparèixer, però que a mig segle de la mort de Franco encara no hem deixat d’ésser ciutadans de segona. La causa primera d’aquesta anomalia democràtica és clamorosa. Preneu-ne nota: els governs de l’Estat han fet mans i mànigues per empetitir i esquarterar la consciència nacional de les terres catalanes. Amb manya, a vegades. Mostrant les dents, d’altres. Oferint la pastanaga, si cal. Tot plegat fa, i ara faig referència a Mallorca, que es dilueixi en un no res aquest potencial de país que l’OCB, any rere any i amb una constància encomiable, posa al carrer. Per entendre’ns: tenim la certesa que un bon tant per cent dels joves que acudeixen a la crida acabaran nodrint les files dels partits estatals.

Marga Prohens o Llorenç Galmés, avui de bracet amb Vox, en són exemples ben concrets. Em direu que conductes tan estridents es produeixen a qualsevol època, i és cert. Guillem Forteza, un dels fundadors de Nostra Parla, va abandonar el Centre Regionalista per Joan March. El marquès de Zayas, d’altra banda, d’adolescent feia part d’aquells boy scouts a la mallorquina que eren els Exploradors del bisbe Campins, i d’adult se’n trobava a l’antípoda. Són habituals aquestes tombarelles en una comunitat que la dreta i bona part de l’empresariat considera terra de ningú. No ho és tant, en canvi, la baixada del suflé catalanista (diguem-ho així!) d’una generació darrere l’altra. Sencera, en bloc. Llengua i cultura són part indissociable del país i, el nostre país, és com un meandre que apareix i desapareix del discurs polític. Hem de parlar de desencant generacional...? Potser sí. O de la falta d’una oferta ideològica en la qual puguin sentir-se còmodes. Aquesta divagació, plena d’interrogants, també és aplicable a la multitud, de qualsevol edat, que demostra ben clarament la seva determinació en la defensa de les senyes d’identitat més bàsiques.

Perquè aquesta determinació no es reflecteix a les urnes. Aleshores...? Una de dues: o no s’identifica amb cap partit d’àmbit mallorquí o balear (prohibit constitucionalment votar-ne un d’àmbit català) que pugui fer de corretja de transmissió dels seus ideals o entén la mallorquinitat com una aspiració historicista que ha trobat un encaix, pendent de retocs, en el bilingüisme i en el regionalisme. En un reclam de convit a la Diada s’afirmava que els mallorquins volem viure plenament en català. Doncs, mireu, sense la construcció d’un espai propi d’acció política tal cosa equival a somiar de desperts. Avui per avui ja sabem qui som i on som. I tant...! Allò que serem, en canvi, no té una resposta tan clara.