De emprendedor a emprendedor y tiro porque me toca

Para aquellos lectores que no tuvieron ocasión de leer el artículo del mes pasado que llevaba el mismo título, les sugiero su lectura para poder seguir mejor este artículo.

A pesar de que en torno al 90 % de la población local de Mallorca prefiere más emprendimiento autóctono, las facilidades de las administraciones para fomentarlo no solo son escasas, sino incluso contraproducentes: presión fiscal, burocratización excesiva, trabas administrativas y una política laboral desequilibrada en favor del trabajador por cuenta ajena –por no hablar del trabajador de la administración– frente a las necesidades de los trabajadores autónomos, y en última instancia de los empresarios.

Es frecuente escuchar por la calle a trabajadores autónomos que no recomiendan, ni siquiera a sus propios hijos, hacerse autónomos por todo lo anteriormente citado. Esto favorece aún más la decadencia de la actitud emprendedora en nuestra sociedad y la proliferación de jóvenes que buscan refugio laboral en algún ámbito de la Administración o en trabajos acomodados, sin vocación conocida.

Aunque Baleares muestra una propensión al emprendimiento por encima de la media española, hay que ir más allá de los datos públicos para no hacerse una idea equivocada y alejada de la calle. La dominación de emprendimientos relacionados con el turismo es un factor muy a tener en cuenta respecto a la realidad emprendedora de Baleares. Por ejemplo, la apertura de negocios de hostelería (bares, restaurantes y cafeterías) tiene un peso muy elevado. Su aportación de valor en cuanto a diversificación, innovación o capacidad de crecimiento es baja y, de hecho, es un tipo de emprendimiento que suele tener una vida media muy corta. Basta con que el lector piense en su espacio vital y haga memoria de cuántos bares y restaurantes han abierto y cerrado, o cambiado de manos, en los últimos cinco años.

La crisis de actitud emprendedora se percibe en prácticamente todos los sectores de producción. En Baleares apenas hay avances significativos en el sector primario, y el espacio rural está cada vez más abandonado y a merced de la especulación inmobiliaria. Sin embargo, hay regiones y países con desarrollos agrícolas muy asociados a la innovación –como por ejemplo los Países Bajos– que podrían ser ejemplo de una cultura de emprendimiento en un sector del que frecuentemente se dice que no tiene futuro en Baleares.

Por otro lado, el sector de la construcción va a rebufo de una demanda estrechamente ligada al sector del alojamiento turístico (planta hotelera, extrahotelera y vacacional), así como a obras particulares de personas que viven directa o indirectamente vinculadas al sector turístico. Así que salvo contadas excepciones es un sector con apenas aportación de valor más allá de dar un servicio demandado.

Aunque algunos datos indican un repunte en la producción industrial, no debería tomarse como referencia el pasado más reciente –por lo paupérrimo que es–, sino más bien aquellas épocas en que los avances técnicos y tecnológicos locales fueron significativos. Y debería ponerse el foco en trenes que ya han pasado de largo y en otros venideros que están pasando ahora mismo: náutica, producción agroalimentaria, bioeconomía, por mencionar algunos.

La innovación y el emprendimiento se han dejado ver algo más en el sector servicios, aunque a nivel comercial y de servicios generales, la mayoría giran en torno al sector turístico. Este sí que presenta notables ejemplos de emprendimiento tecnológico y de innovación en el propio negocio, aunque los avances de décadas atrás han perdido fuelle. El gran drama actual está siendo la transición generacional. Cada vez se ven más empresas turísticas que fueron emprendedoras en su momento y que ahora están pasando a ser meramente rentistas, gestionadas por capital peninsular o extranjero. Poco a poco se van desmantelando los centros de decisión locales en favor de ámbitos geográficos forasteros.

La entrada de franquicias nacionales o internacionales es galopante: comercios, rent a cars, supermercados, banca, servicios de salud, construcción, transporte público y discrecional, restaurantes, chiringuitos, parques acuáticos… por nombrar algunos ejemplos. Nada disonante con las pautas globalizantes que padecen todos los espacios de desarrollo occidental. Pero lo preocupante es que esto ya se está extendiendo también al mayor estandarte turístico: el alojamiento turístico.

No me queda más que expresar mi admiración y apoyo a todos los emprendedores actuales, porque no tienen los vientos a favor. De emprendedores a rentistas, de trabajadores activos a pasivos, de iniciativa privada a omnipresencia de la cosa pública. ¿Qué consecuencias nos depara el futuro si no se revierte esta tendencia?