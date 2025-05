Les Illes que perden l’ànima per guanyar places turístiques

El Parlament de les Illes Balears acaba de convalidar, amb els vots del Partit Popular i Vox, el nou Decret Llei de mesures de ‘contenció turística’. Malgrat que el Govern de dretes ho presenta com una passa cap a la sostenibilitat, queda clar que el que fa és consolidar un model turístic expansiu que agreuja la saturació i la crisi d’habitatge a les nostres Illes.

Aquest Decret diu que prohibeix noves places turístiques en habitatges plurifamiliars en tot l’Arxipèlag, però al mateix temps valida 145.000 places de lloguer turístic prèviament condemnades a desaparèixer segons la Llei de Turisme de l’anterior pacte d’esquerres. A més, aixeca la moratòria de noves places que fins ara tenien els Consells, el que podria traduir-se fàcilment en un augment de la capacitat turística.

Es tracta d’un gir radical respecte del camí iniciat a la passada legislatura cap a un decreixement real, que apostava per preservar i prioritzar la convivència entre residents i visitants. Ara es permet un creixement turístic insostenible i es reinstaura un model expansionista que es desentén completament de les tensions socials i ecològiques que viu el nostre territori.

Fins i tot el sector hoteler ha mostrat també el seu rebuig a aquest Decret. Exceltur ha criticat durament la inclusió de més de 90.000 places de lloguer turístic a Mallorca (24.000 a Eivissa, 16.000 a Menorca i 9.000 a Formentera) a través de la nova normativa, assenyalant que prioritza la quantitat sobre la qualitat turística i que això podria passar factura a les Illes Balears.

La situació és greu, s’eliminen mecanismes de contenció clau com la compensació 2x1, es manté el lloguer turístic en habitatges plurifamiliars i es crea una nova borsa de places turístiques. El missatge és clar: l’habitatge no és un dret sinó una mercaderia, un producte d’inversió més. I mentrestant, el Consell de Mallorca, la institució que hauria de liderar el control de desenvolupament turístic, observa en silenci, còmplice.

Cal recordar les paraules del president Llorenç Galmés fa just un any, similars a les de la presidenta Margalida Prohens, prometent «mesures valentes». On és ara aquesta valentia? La resposta és dolorosament evident: diluïda entre titulars buits, promeses incomplertes i decrets que beneficien l’especulació per sobre de la qualitat de vida.

Aquest decret és molt més que una norma tècnica, és una claudicació ideològica, un retrocés profund en la lluita per un model turístic sostenible i una traïció a la ciutadania que demana i que mereix, amb urgència, un equilibri entre turisme i benestar.

Més enllà de les xifres, aquest Decret posa en qüestió un model de societat. Podem continuar permetent que s’incrementin les places turístiques mentre els joves, les famílies, els treballadors i treballadores no poden accedir a un habitatge? Podem continuar parlant de sostenibilitat mentre s’esgoten i exploten els recursos naturals i es tensionen al límit les infraestructures públiques?

L’aposta socialista és clara: un decreixement turístic real, basat en la revisió dels PIAT per part dels Consells, la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars, i una fiscalitat que reverteixi en habitatge públic i en la protecció del territori. Aquesta és l’única via per evitar que Mallorca, que les Illes Balears, es converteixin en un lloc irrespirable.

La ciutadania no ha de resignar-se, encara hi ha temps per girar el timó. Però cal valentia política real, coherència institucional i una societat civil que no abaixi la veu. Les nostres Illes no poden ser només un paisatge de postal, amb rendibilitat a curt termini i només per als de sempre. Qui voldrà continuar vivint o visitant un lloc on ja no queda ànima?