Hacia ya bastante tiempo desde la última vez, pero la otra mañana, en pleno segundo día del cónclave, me volvió a pasar: salí a la calle sin móvil. Lo descubrí cuando llevaba cerca de cinco minutos andando. Me llevé la mano desesperadamente al bolsillo trasero izquierdo del pantalón, luego al derecho, y tuve que asumir que me lo había dejado en casa.

Mi primera reacción fue la misma que tuve en las anteriores: regresar a por él inmediatamente. Una de esas veces estaba incluso más lejos y vaya sí volví corriendo. A ver si justo ahora me va a llamar alguien por algo importante y no lo voy a poder coger, pensé, como es natural. Y, de hecho, el otro día me había dado también la vuelta y empezado ya a desandar el camino cuando decidí pensármelo mejor. Tampoco iba a pasar nada por que la fumata se tuviera que retrasar un poco. La misma tarde anterior, después de la primera votación, ya había salido casi hora y media tarde y a todo el mundo le pareció lo más normal del mundo con tanto señor mayor votando y contando papeletas. Me di cuenta entonces de que mucho hablar de que papa puede serlo cualquier bautizado, pero hay cosas que, por más protocolo vaticano y más camarlengo de guardia que nos digan que hay, no acaban de estar del todo claras. ¿Cuántas veces te llaman antes de decidir pasar al siguiente? ¿En el tiempo que tienes para decidirte está incluido el que han perdido esperando que finalmente cogieras el móvil? ¿Tienes que esperar a que te vuelvan a llamar o puedes devolver la llamada tú? ¿Y por quién se supone que tienes que preguntar? En esto iba pensando mientras avivaba cada vez más el paso.