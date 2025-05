Les crisis romàntiques

M’ha agradat aquest avís, i alhora prec, de Laura Grau: «Ja n’hi ha prou de romantitzar les crisis, no?», llançat per aquesta mestra del periodisme de xarxes i, com es diu ara, creadora de continguts. L’afegit convidava a la confusió, perquè això de «Nit de ràdio i espelmes, molt bé, moníssim i què més?», passava per alt que la recent apagada general es resolgué gairebé per complet abans de mitja nit, malgrat serveix i servirà com a pauta per les crisis viscudes i futures, que tothom sap probables: des de la pandèmia fins aquesta «apagada elèctrica massiva de 2025» (així apareix ja a la Viquipèdia, tot i que no se’n diu la causa) i des dels possibles desabastiments fins les crisis que encara no imaginam, que són les més fotudes. També ha afegit que el recurs a les xarxes socials, en concret a divulgar-hi les nostres vivències personals de cada crisi, sense incloure-hi cap crítica ni solució, serveix per «deixar de fiscalitzar i fins i tot compadir els responsables polítics que reprodueixen aquests discursos inútils i «sensiblers».

Alguna cosa falla quan les ètiques individuals, acadèmiques o d’estar per casa, i sobretot les empresarials, insisteixen tant en la responsabilitat personal mentre l’ètica pública, o el que en queda, ho té tan difícil per assenyalar els responsables de cada crisi. I no diguem si deixam passar quatre dies, que això ho arregla tot. Passaran els anys i la petició de responsabilitats sobre la dana a València o la crisi bancària, o sobre aquesta apagada massiva, sonarà tan decrèpita com les raons del setge de Sebastòpol (el 1904, si algú el vol investigar, que tampoc no ho aclarirà), i no és cap consol, més aviat al contrari, que quan els futurs investigadors es posin a la feina hauran de lluitar per no ofegar-se en els milions de piulades i d’històries d’Instagram que la gent haurà deixat, gravant en el granit digital llur experiència personal. Abans de Laura Grau, Yasmin Ibrahim, experta en mitjans de la Queen Mary University, encunyà l’expressió «selfie de desastre», o «pornografia de desastre», i abans Jung ja havia avisat de la «preocupació cadavèrica». La pròxima passa serà que les crisis no només siguin romàntiques sinó que et donin ‘likes’ a les xarxes socials.