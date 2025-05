En mi juventud, los narcos se apostaban discretamente en las esquinas y susurraban sus productos, casi como quien recita el Rosario: «Tengo ‘maría’, tripis, farlopa...». Curiosamente, mientras detallaban el género miraban hacia otro lado, disimulando. Y normalmente se apostaban en lugares estratégicos del ocio nocturno, como Gomila o Can Barbarà, donde había afluencia de chavales ávidos de tugurios de perdición. Algunos llevaban la chaqueta vaquera Levi’s de borreguito y otros, menos afortunados, el chubasquero Karhu.

En ambos casos, solían estar bastante guarros, porque los traficantes no destacaban por su pulcritud. En breve, con la emergencia habitacional y los aparcamientos a precio de pisos, los nuevos ‘camellos’ palmesanos ya no traficarán con estupefacientes, sino con cualquier habitáculo para alquilar. «Ataúd vacío en el cementerio de Palma, con madera de Norte y vistas despejadas al ficus centenario», murmurará un exvendedor de Son Banya, reconvertido en agente inmobiliario ilegal. «Pozo negro para vivir. Me lo quitan de las manos», anunciará otro en la Plaça Major, mientras su competencia, a pocos metros, esgrime un catálogo de alcantarillas habitables: «Las ratas son pequeñitas, no molestan demasiado.

Además, si llueve mucho se convierte en Jacuzzi». En Mancor de la Vall imaginamos que el único vendedor será mallorquín, así que se especializará en alquilar es rebost. «¿Y eso qué es?», le preguntará intrigado un cliente checo. «Una despensa, coño. Pero es muy estrecha, tiene que dormir de pie». El eslavo dudará: «¿Como Nosferatu? Vale, me lo quedo».