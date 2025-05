Sí, de acuerdo, ya tenemos papa, pero la sobredosis de religiosidad no hay quien nos la quite, y al menos a mí, tanta Capilla Sixtina me pasa factura. No sólo porque esa capilla es probablemente el lugar más feo del mundo, con multitudes en cueros y un cielo azul chillón, sino por lo que significa. Durante semanas no se podía abrir un periódico o mirar un informativo de televisión sin que saliera esa capilla, o su chimenea, y desfiles interminables de príncipes de la Iglesia.

Irrealidad aumentada, se podría decir. Hasta el universo digital, que es infinito, estaba totalmente saturado de ceremonias y ritos eclesiásticos, y no quiero imaginar qué habrá aprendido la IA tras tanto tiempo en capilla, y no una capilla cualquiera, sino nada menos que la recargada Sixtina, cogollo espiritual y anatómico de la humanidad. Cómo habrá incorporado tal avalancha de datos a sus algoritmos pensantes, si yo todavía estoy turulato y no sé qué me hago. Y sobre todo, cómo habrá afectado la sobredosis papal (que por cierto aún no ha terminado) a su inteligencia generativa, que según dicen es una esponja y lo absorbe todo. Vale, ya tenemos papa, pero esta saturación informativa traerá cola. Y de inmediato me surge la gran pregunta, que al parecer nadie ha formulado en estos tiempos papales. ¿Conviene dotar a la IA de creencias religiosas, dogmas eclesiásticos y moralidad? Moralidad seguro que tiene ya, a estas alturas, lo que implica dogmas, pero que se dote por sí misma de religiosidad cuando la teníamos por laica, no estaba previsto. O no se menciona. ¿Y es posible una máquina creyente? ¿La IA puede insertarse la fe en sus algoritmos, atando cabos? ¿Tendrá o habrá tenido ya una revelación divina? No me extrañaría. La inteligencia engendra creencias por un tubo. Teología si le das tiempo. ¿Es Dios inevitable? Demasiadas preguntas, muchas incógnitas, sobre todo para un cerebro como el mío, hecho migas tras larga estancia en capilla. Esto habría que estudiarlo de modo experimental. Y consultar con expertos. ¿Qué opina la Conferencia Episcopal? ¿El Sínodo de Obispos? ¿El propio cónclave? ¿La teología de la liberación? ¿El papa León XIV? Y por cierto, ¿puede una IA, en el futuro, ser papa? Mejor lo dejo ahí, porque estoy más aturdido de lo que creía. Será de algo que he comido.