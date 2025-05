La semana pasada se contaba un chascarrillo en los pasillos del foro InmoSapiens, organizado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears. Unos extranjeros compraron hace unos días una casa en el Port d’Andratx por tres millones de euros. Inmediatamente la pusieron a la venta con cuatro arreglos (vamos a llamarlo home staging, como les gusta decir a ellos, es decir, pones unos muebles monos y unos limones en la mesa del comedor para que quede más pintón) por el doble, seis millones de euros.

El que lo contaba estaba escandalizado y el que escuchaba, un veterano agente inmobiliario, indignado. A mí lo primero que me salió del alma es que «esto es una burbuja inmobiliaria en toda regla». Y el agente inmobiliario, que ha visto el desastre desde el crack de 2007, ya empieza a ver síntomas similares ahora mismo. «Totalmente», dijo el profesional. Es cierto que las familias ya no tienen acceso a los créditos salvo que tengan nóminas descomunales y unos ahorros mínimos de 80.000 euros. Pero es que esto ya no es normal.

El consenso es que en el lujo se están haciendo unas operaciones descabelladas. Que un rico de Alemania o Suecia se estrelle en una compra de su segunda o tercera residencia, pues vale. Lo triste es que la clase media está asumiendo hipotecas de casi 40 años con letras a 1.200 euros para acceder a un piso nuevo o uno de segunda mano. Luis Fabra, doctor en Economía, que participó en Inmosapiens, ya lo advierte: «Los precios no bajarán en 2025 pero a medio plazo se moderarán». Vamos, que bajan. Vivir en Balears no debería ser solo para ricos ni endeudados de por vida.