El canvi de rumb en la política cultural de Mallorca

La notícia que el Consell de Mallorca destinarà 955.000 euros a la restauració del patrimoni cultural de l’illa no és només una gran notícia per als mallorquins, sinó també una mostra de la voluntat política d’un govern que s’ha compromès a ajudar els municipis, independentment del seu color polític. Aquesta inversió, la més alta de la història del Consell, és una aposta decidida per preservar la nostra història i identitat com a poble.

Les polítiques culturals d’esquerres de Catalina Cladera van deixar una petjada que no va passar desapercebuda. Desgraciadament, aquella petjada no va estar marcada per una aposta decidida pel patrimoni cultural de l’illa, un aspecte fonamental per entendre qui som i d’on venim. El llegat històric i cultural de Mallorca, la nostra identitat, la nostra essència, semblava ser una prioritat menor a l’anterior legislatura. Però aquest capítol ha quedat enrere, i la situació ha canviat radicalment amb el nou govern presidit per Llorenç Galmés.

Amb el nou Consell, la política cultural de Mallorca ha fet un gir espectacular. L’iniciativa de destinar gairebé 1 milió d’euros a la restauració del patrimoni cultural de l’illa demostra que la cultura, la història i el patrimoni mallorquí han passat a ser una prioritat clara i indiscutible. Aquesta inversió històrica en restauracions de béns immobles, mobles i en la digitalització de fons històrics posa en relleu el canvi de rumb.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, des de l’inici de legislatura, va deixar clar que la protecció del patrimoni seria una prioritat absoluta. Aquest compromís es materialitza en accions concretes que ja estan començant a donar fruits. Per exemple, les restauracions programades per al 2025 inclouen projectes com la rehabilitació de la façana de l’església de Sant Francesc a Palma, la teulada de l’església de Santa Eugènia o el santuari de Puig de Maria a Pollença.

També s’ha posat en marxa una estratègia de digitalització de fons històrics i documents, amb una inversió de 64.000 euros, per conservar i difondre la nostra història. Els municipis de Mallorca veuen com la seva història i patrimoni són valorats i protegits gràcies a la col·laboració entre el Consell i el Bisbat. Això no només millora la conservació del patrimoni, sinó que també reforça els llaços entre el Consell i els municipis, creant una xarxa de suport mutu.

Aquesta aposta no es limita a la restauració física, sinó que també inclou una gran aposta per la difusió cultural, amb projectes que promouen la festivitat de l’Assumpció o el 450è aniversari de la mort de Santa Catalina Tomàs. Això demostra que el Consell cerca conservar i potenciar les nostres tradicions i identitat cultural en tota la seva dimensió.

El canvi que ha experimentat la política cultural de Mallorca amb el nou govern és un reflex de la importància de posar el patrimoni i la cultura al centre de la política. L’aposta pel patrimoni cultural i la història de l’illa és una inversió en el futur de Mallorca. Aquesta nova etapa ha de servir per recordar-nos que la nostra història i cultura són els fonaments sobre els quals hem de construir el futur, i que la nostra identitat segueix sent un tresor per protegir.

El nou govern de Llorenç Galmés ha demostrat que el patrimoni cultural és un valor fonamental per a Mallorca i que preservar-lo és essencial per mantenir la nostra identitat única.