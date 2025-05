Lo que yo digo, no lo que hago

inveterado, da

Del lat. inveterātus.

1. adj. Antiguo, arraigado.

Desde el desgarrador 29 de octubre de 2024, nuestra flamante Reina convoca mesas redondas con entidades implicadas en frenar los causantes del cambio climático; fomentando sus acciones y labor en pro de salvar el planeta frente a la obviedad de que no existe Tierra B y, por supuesto, con los colectivos que trabajan en la ayuda a los afectados por ese devastador fenómeno atmosférico. Como no podía ser de otro modo, su gabinete de comunicación hace lo posible para que esta especial sensibilidad, de nuestra Casa Real, se refleje en los medios informativos.

Debo apuntar que, efectivamente, la vieja furgoneta diésel que realiza repartos por los cascos urbanos contamina, toda una contrariedad para el autónomo que apura las facturaciones mensuales y cruza los dedos esperando que su herramienta de faena dure lo justo a poder enfrentarse al esfuerzo económico que opondrá su espléndido nuevo vehículo.

En este punto es obligatorio recordar que el 1 % de las personas más ricas del planeta siguen contaminando más que el 50 % de las más pobres; su megayate o su jet privado es más contaminante que cincuenta furgonetas de reparto y no parece que el rico sufra haciendo números ante el panorama de tener que comprar uno más moderno, más molón que el del personaje que figura a su costado en la lista Forbes.

«¡Cago en la leche, Majestad! ¿Con qué cara se presenta usted en la próxima mesa de trabajo, conferencia o cumbre mundial por el medio ambiente si el pasado 26 de abril, por la mañana, estaba sentada en la plaza de San Pedro del Vaticano, dando el merecido adiós al fallecido papa Francisco?». Es un poco vergonzante y fuera de todo protocolo el estiramiento sobre las sillas vacías con el fin de llegar a estrechar la mano del peligroso, misógino, narcisista, irresponsable presidente de Estados Unidos (céntrate, Alejandro). Y por la tarde volar de vuelta a España, con el fin de que su marido, nuestro Rey, presidiera la final de fútbol del torneo en su honor; recalcando que ustedes no vuelan en líneas comerciales, que aunque contaminan, el porcentaje por pasajero es infinitamente menor que en su Force One a lo castizo. Que ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo.