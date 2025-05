Apagada total, silenci informatiu i engany

El passat dia 28 d’abril a les 12.33 hores va haver-hi una apagada general a tota Espanya, Portugal i sud de França; varen ser una excepció les nostres Illes i les Canàries. Aquest fet va ser molt greu. Va quedar tallat el subministrament elèctric de quatre a vuit hores i a alguns indrets fins a 48 hores. No funcionava absolutament res; només alguns supermercats amb generadors elèctrics varen romandre oberts. La gent es va regirar i feren gran aprovisionament de queviures, buidant totalment, a Madrid, alguns centres de Mercadona en poc temps. Aquest fet ens ha de fer reflexionar sobre les mesures a prendre en aquests casos, encara que esperem no es repeteixi. Quan jo era nin, era un fet normal que durant unes hores no tenguessin corrent. La mare sempre tenia espelmes al rebost; n’encenia una o dues i solucionat, però avui en dia tot va amb corrent i Internet i una fallida en el subministrament elèctric és gravíssim i pot crear situacions perilloses.

Avui fa just dues setmanes d’aquell fet i encara sembla que no està gaire clar com va succeir. El nostre president, Pedro Sánchez, va donar algunes explicacions, però va deixar clar que no sabien res amb seguretat i que calia investigar. Va afirmar que no hi havia cap evidència que vinculés l’accident amb un accés de renovables, cosa que molt d’entesos no estan d’acord i afirmen que una sobtada pujada de la producció dels parcs fotovoltaics –que no es regula per la falta de caríssims estabilitzadors–, pogué col·lapsar la insuficient xarxa de distribució, que resulta imprescindible ampliar. Conèixer què va passar és complex, però el president haurà d’espavilar, ja que Brussel·les li exigeix una explicació.

El que no s’entén és que actualment a Espanya s’està produint més corrent amb els parcs fotovoltaics de la que demanda el país i se segueix, amb obsessió malaltissa, ocupant terres de cultiu amb parcs solars. A Andalusia i Extremadura, fins i tot, expropien les terres dels propietaris que no volen llogar els seus olivars per arrasar-los i omplir-los de plaques solars. I a Mallorca omplin de formigó, ferro i plaques les terres de cultiu, havent-hi altres opcions.

Rere de tot això, el que hi ha és engany, especulació i inversions tant nacionals com estrangeres que venen aquí a fer més doblers a costa de les nostres terres agrícoles i paisatge. No us deixeu enganar.