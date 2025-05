Palestina y el silencio de los buenos

El presidente Benjamin Netanyahu ha anunciado el hecho consumado del Gran Israel. Gaza y Cisjordania parecen estar condenadas al exterminio de sus gentes, con el apoyo entusiasta de EE.UU. y la aprobación tácita pero rotunda de Alemania (y de frikis como Milei), en medio del silencio del mundo. Porque hay silencio, demasiado silencio, y, como es sabido, el que calla otorga.

Llama la atención el mutismo de los propios judíos en cuyo nombre dice cometerse la masacre. ¿Dónde están las voces de protesta de los cineastas Woody Allen, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Jerry Seinfield, Barbra Streisand o Harrison Ford? (las honrosas excepciones: Joaquin Phoenix, Susan Sarandon y Joel Coen). ¿Dónde la queja desgarrada del converso pero étnicamente judío Bob Dylan? ¿Dónde el «no en mi nombre» de Yuval Noah Harari y otros intelectuales hebreos? ¿Dónde están los judíos del mundo con conciencia? ¿Dónde, incluso, los xuetes mallorquines de buena voluntad?

Clamoroso resulta también el silencio de la mayoría de los líderes mundiales, especialmente el los BRICS, los únicos con cierto peso como para alzar la voz, con la excepción valiente de Suráfrica. También la mayoría de las ciudadanías se muestran apáticas, distantes, resignadas, inexplicablemente calladas, muy lejos de aquellas movilizaciones contra la guerra de Irak. El filósofo Edmund Burke escribió que «Para que el mal triunfe, sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada», y el activista por los derechos humanos Martin Luther King apostillaba: «No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética; lo que me preocupa es el silencio de los buenos».

El genocidio en curso, aun cuando resulte en victoria israelí, quedará como una monstruosa mancha en la historia de Israel y en la conciencia del pueblo judío. Sin ninguna duda, el brutal exterminio palestino se recordará durante siglos y será condenado por todas las generaciones futuras del planeta. El oprobio pesará eternamente sobre ese país, hoy hipnotizado por su propia extrema derecha. ¿Está el pueblo judío, de Israel y del mundo, dispuesto a pagar ese precio? ¿De verdad nadie tiene nada que decir?