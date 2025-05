No hay nada como los pequeños momentos. Esos que llegan sin buscarlos, como poner la radio y que en La hora azul, que es un programa de Radio Clásica, les den por poner una selección de la banda musical de Mary Poppins mientras comes. Es, en esos momentos, una alternativa al telediario. Las información (y lo que es peor, la desinformación) te puede asaltar a cada momento sin buscarla y si de verdad haces una pausa es mejor mirar a otro lado o escuchar otras cosas.

Como las canciones de Mary Poppins que, forzosamente, te harán volver a esa película aunque pueda resultar difícil de explicar. Hay más pequeños momentos, como bajarte una parada antes o una después del autobús. Y ver cómo cambia todo. O, como el otro día, cruzar por una zona de la ciudad en la que no habías estado hace tiempo y ver que está bastante bien, que ha cambiado mucho desde la última vez. Hay gestos muy sencillos que no tienen precio y que tienen que ver con la desconexión. O, por ejemplo, recurrir a un diccionario de esos que hace tiempo que no miras para buscar una palabra de la que tienes dudas. Lo fácil e inmediato sería echar mano de internet.

Cada vez hay más gente que va directamente a eso que se llama inteligencia artificial, donde espero no caer. Cierto que, con la consulta del diccionario, hay un problema –el mismo que cuando vuelves a leer un libro que ya habías leído hace tiempo–, y es que parece que la letra se ha hecho más pequeña. Hay gente que no es muy de releer, me lo contaba un amigo pero siempre he defendido lo contrario. Es como volver a pasar por el mismo sitio pero con más información. Estos días ayudan disfrutar de los pequeños momentos.

El sol ayuda. Y que los días alarguen, también. Un día siempre es diferente a otro y cada día empieza todo. No sé a que viene ahora todo esto. Quizá, a que mañana será otro día. Distinto.