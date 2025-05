Situació desesperada

La situació és gravíssima, inusitada, molt més alarmant del que puguem imaginar i molt més perversa del que divulguen els mitjans. Amnistia Internacional ha publicat el seu informe anual sobre la situació dels Drets Humans al món, que viuen temps de regressió, com ha resumit Agnès Callamard, secretària general de l’associació.

Tothom pot imaginar proves i exemples d’aquesta crua realitat: Rússia esclafa el dret internacional envaint un país independent i reprimint mafiosament qualsevol dissidència interna, Israel continua el genocidi a Gaza, els països islàmics perseveren en la discriminació premedieval de les dones, i des dels Estats Units –nascuts sobre la creença que tots els homes tenen dret a la Vida, a la Llibertat i a la recerca de la Felicitat– plou un «atac frontal contra els conceptes de multilateralisme, asil, justícia racial i de gènere, salut global i acció climàtica». Les violacions dels Drets Humans creixen a gairebé tot el planeta, mentre «els governs abandonen les generacions futures» i la Unió Europea fretura d’una «veu col·lectiva, robusta» per exigir-ne la defensa, manté l’informe.

I enmig d’aquest paisatge, resulta que Amnistia Internacional està preocupada per l’erosió de la llibertat de protesta... a Suïssa! L’informe recull que alguns cantons han restringit la llibertat de manifestació, a Zuric s’exigeix autorització per manifestar-se i les despeses policíaques es repercuteixen als organitzadors, i a Ginebra les queixes dels comerciants han limitat les protestes, sobretot en defensa dels palestins. «La llibertat d’expressió i el dret de reunió pacífica són els pilars d’una societat democràtica...», ha hagut de recordar Alexandra Karle, directora d’AI Suïssa, i no cal dir que si Suïssa vacil·la a l’hora de defensar els Drets Humans i sobretot la llibertat d’expressió això confirma que la situació és desesperada.

A veure com afrontam, amb aquest punt de partida, que «Noves i sinistres forces estan lliurant una caça de bruixes contra l’ideal dels Drets Humans Universals», com ha cridat Agnès Callamard. No hi ha dubte, la situació és desastrosa i cal que tothom hi doni un cop de mà (fins i tot els advocats cristians, que no piulen gaire sobre aquest tema).