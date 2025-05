Yo a Sol y tú a Rosales

No tiene arreglo. Un año más, la festividad del Dos de Mayo en Madrid se convirtió en un chorreo de descalificaciones de la presidenta madrileña contra Pedro Sánchez y los grupos de la oposición. En concreto, el PSOE que había cometido el ‘desaire’ de ir a celebrar su fiesta al parque del Oeste, debajo de la calle Rosales. Como el día amenazaba lluvia y la mitad de los vecinos de la capital se habían ido de puente, se ‘invitó’ a la militancia popular a no dejar sola a Isabel Díaz Ayuso, que se había vestido para la ocasión con los colores de la bandera española. Por que ese fue uno de los temas del enfrentamiento. La, a su juicio, afrenta al pueblo de Madrid, por no autorizar el desfile militar en la celebración del día de la comunidad autónoma. Llegó a proclamar que esto no volvería a suceder porque los madrileños no iban a consentirlo. Como recreando la gesta del alzamiento contra los franceses.

Los pobres militantes del PP aguantaron el discurso debajo de los paraguas y soportando el chaparrón. No se podían perder las continuas arremetidas de su lideresa contra Pedro Sánchez, al que culpó del apagón, del desastre, y de todos los males pasado y futuros. Como ningún ministro había sido invitado a la puerta del Sol, al acto solo acudieron su equipo de gobierno, y la portavoz de Más Madrid, que no quiso dejarle a Ayuso todo el protagonismo, y en la que nadie se fijó. Lo mismo que le pasó al alcalde, Martínez Almeida, que fue un cero a la izquierda. La cara de satisfacción de Ayuso no solo se debía a su papel estelar en los fastos, además, un periódico nacional publicaba una encuesta en la que todavía ganaba más diputados de celebrarse unas nuevas elecciones. Mientras, los socialistas madrileños se exilaron al parque del Oeste. Óscar López, quien fue designado candidato para sustituir a Juan Lobato, no lo suficientemente afín a Pedro Sánchez, no acaba de levantar cabeza ni de hacerse un hueco.