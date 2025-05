Més preguntes que respostes

Hi ha instants en la vida humana que la millor resposta és l’actitud. Estar i compartir poden ser tant o més importants que les paraules. Diumenge a la tarda en el cementiri de Montuïri, una multitud de gent emocionada acomiadava un home bo. El clima que compartíem ens convidava a respirar un aire que oxigenava alguna cosa més que la respiració imprescindible per sobreviure. Molts constatàrem, una vegada més, allò que representa Pere Sampol i la generació que engegà el projecte polític que més i millor ha aportat a la història del país.

Pere Sampol mereixia un reconeixement així. Amb els temps, es valora allò que s’ha avançat, aconseguit i consolidat durant cinquanta anys, des del punt de vista de la lluita i l’acció política. La Covid 19, les guerres a les fronteres d’Europa i els populismes agressius ens situen davant uns desafiaments i unes realitats que potser esboldregarien una societat que no se sostindria sense els fonaments que s’han posat durant els darrers decennis. Escoltant Damià Pons o Mateu Ginard, per posar dos exemples, ben aviat hom se n’adonava de les dimensions de l’obra col·lectiva en la qual Pere Sampol hi ha tingut un protagonisme extraordinari. Sense individus sòlids segurament no hi ha col·lectius resistents i profunds, i Pere Sampol resta com una d’aquestes icones que han aportat eficiència política al mallorquinisme nacionalista.

Entre la gent, Sebastià Serra i Mateu Morro, rostres de la mateixa moneda i signes vius d’un dels projectes polítics que no ha perdut valor des de la seva fundació. El present polític del país és viu. Tot allò que s’ha sembrat fruitarà. Els temps sempre són adversos per aquells que tenen l’encomana de lluitar per construir un futur millor. Juan Carrero en recordava el compromís de Pere Sampol en àmbits que potser no tingueren aquella projecció mediàtica de les seves intervencions públiques. El discurs brillant i crític de Sampol se sostenia en una espiritualitat laica que no havia romput el fil amb la cultura religiosa, des del compromís de l’agnosticisme actiu. Record haver participat amb Pere Sampol a una taula rodona sobre l’encíclica Laudato Si, del papa Francesc.

Aquell dia vaig entendre encara més allò que ha significat el cristianisme. És clar que s’experimenten temps de canvis de comportament en totes aquelles pràctiques que les militàncies culturals, cíviques, socials i polítiques consideraven imprescindibles per fer caminar el món en la direcció justa de la història. Sampol ha protagonitzat el present, i deixa obert el futur, afortunadament amb més preguntes que respostes.