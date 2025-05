Una mujer sensata

Estoy convencido de que la presidente de Red Eléctrica, María Beatriz Corredor Sierra, es una de las mujeres más prudentes de España. También lo es el presidente del Gobierno, que tardó seis horas en aparecer para explicar lo del apagón, pero doña Beatriz lo superó con creces, porque estuvo recabando informes y convocando reuniones interminables y agotadoras, hasta que al tercer día se sometió a entrevistas en TVE y la SER, sin miedo a las aceradas y maliciosas preguntas que pudieran plantearle, cosa que no sucedió.

Doña Beatriz tiene una sólida formación académica, es registradora de la propiedad. No siempre fue tan sensata, porque al poco de ocupar el sillón de ministra de la Vivienda, nombrada por Rodríguez Zapatero, prometió la construcción de 600.000 viviendas, pero llegó la crisis económica, y ni siquiera se pudieron diseñar los planos de una sola. Si Zamora no se hizo en una hora, no te digo lo que cuesta construir una vivienda, que hasta otro ejemplo de sensatez, Pedro I, El Mentiroso, prometió la construcción de 184.000 viviendas hace dos años, y aun deben estar los planes sin terminar.

Precisamente estas experiencias le han aportado prudencia, como asimismo su afirmación categórica de que un apagón general en España era imposible que ocurriera, y esa veteranía le ha permitido reflexionar y, cuando le han preguntado si iba a dimitir, ha contestado, naturalmente, que no. Un MIR se pasa un mes trabajando en un hospital, y percibe unos emolumentos de 1.400 euros. Por todo el mes. Esa cantidad, doña Beatriz la gana cada día, hasta llegar el medio millón largo de euros anuales. Y se organiza tan bien el tiempo, que el agotador trabajo de presidir Red Eléctrica le permite impartir clases en algún centro académico.

Quizás sea menos sensato, cuando todos los técnicos afirman que el desequilibrio de un exceso de renovables produjo el apagón, su persistente fijación en cerrar centrales nucleares, pero algo sabrá, porque las mujeres sensatas suelen saber lo que dicen, y aplican pragmatismo a sus decisiones.