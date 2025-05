Un món cada cop més complex

Amb el lema ‘Protegir les conquestes, guanyar el futur’ els sindicats majoritaris encarem un Primer de Maig en un context del més intricat, en el que d’ençà de la gran fallida financera del 2007, hem patit una crisi darrera l’altra: la pandèmia de la covid, la dels subministraments, els conflictes a Ucraïna i Gaza, la polarització i el sorgiment d’autocràcies i, més recentment, i la guerra aranzelària impulsada pel president dels Estats Units que trontolla el comerç mundial. Fa massa temps que vivim notables incerteses i, el que és pitjor, no deixa albirar el seu final.

Les Illes Balears no han estat alienes a les pertorbacions que han remogut el món i, per les nostres particularitats, hem d’afegir, entre altres, els problemes per aconseguir un habitatge digne a preu raonable, la carestia de la cistella de la compra, la massificació turística, la depredació del territori, i la pèrdua de la nostra identitat.

Enfront d’aquesta concatenació de crisis, el sindicalisme confederal i de classe que representa Comissions Obreres ha treballat de valent –des del diàleg social i la negociació col·lectiva– en la defensa dels interessos de la classe treballadora.

Cal recordar, la feina feta a l’àmbit estatal en el pacte per les pensions, les pujades del salari mínim, la reforma laboral, la llei Rider, l’acord per a l’ocupació, i la negociació col·lectiva que tant de salaris ha millorat.

A les nostres illes, la tasca ha estat ingent per tal de millorar la qualitat de vida dels treballadors i de les treballadores, i destaquem els convenis col·lectius signats, la protecció dels fitxos discontinus a la sortida de la pandèmia, l’escut social a la crisi inflacionària amb ajudes als aturats, la creació de llocs de feina fruit de les polítiques actives d’ocupació, els plans de formació professional per a millorar la qualificació o l’estratègia de salut laboral.

Aquestes són part de les conquestes que hem assolit els darrers anys en el nostre dia a dia. Així i tot, també som conscients del malestar que molts col·lectius socials pateixen, cosa que ens encoratja a continuar amb més força en la nostra tasca, perquè volem guanyar el futur.

Un futur que passa per la millora de la qualitat de vida dels treballadors i de les treballadores amb la reducció de la jornada a 37 hores i mitja; per reformar el règim d’acomiadament i, així, donar major estabilitat a l’ocupació; per millorar el teixit productiu de la nostra comunitat amb una indústria turística sostenible i respectuosa amb el medi ambient i amb capacitat de redistribuir els guanys que genera; per aturar la xacra de la sinistralitat als llocs de treball; per millorar la formació i donar una major qualitat de les ocupacions i dels salaris; i per un habitatge digne i assequible.

És cert, vivim uns temps complexos amb moltes incerteses, però estem segurs que el demà és dels qui no ens resignem, dels qui som capaços de mirar cap a nous horitzons amb la il·lusió de guanyar un futur de pau, de justícia social i de solidaritat.