Un 1 de Mayo para celebrar y avanzar

Cada 1 de Mayo, día del trabajador y trabajadora, se rinde homenaje a aquellas personas que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen al progreso económico y social de las Illes Balears. Este día nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los logros alcanzados en el ámbito laboral y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso con la mejora continua de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Este año, celebramos un contexto positivo en materia de empleo. Los datos sobre ocupación en las Illes Balears son contundentes: aumento de ocupación y creación de empleo, lo que se traduce en una tasa de paro históricamente mínima. Estas cifras no sólo son un reflejo de la resiliencia de nuestra economía, sino también del esfuerzo conjunto entre el Govern, los trabajadores, las empresas y los autónomos. Es un testimonio del trabajo bien hecho.

No obstante, no podemos caer en la complacencia. El camino hacia una ocupación de calidad no está finalizado. Aún enfrentamos retos importantes que deben ser abordados con responsabilidad y con la seriedad que la situación merece.

Una de nuestras prioridades es avanzar en la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las Balears. Una normativa pionera que situará a nuestra comunidad a la vanguardia de las políticas de conciliación de España. Este Govern, el Govern de Marga Prohens, ha vuelto a poner a las familias, las grandes olvidadas durante los ocho años del anterior Govern, en el centro de las políticas públicas, pensando en sus necesidades, en su realidad y en su día a día.

Una ley fundamental, y consensuada que permitirá garantizar que nuestros y nuestras trabajadoras puedan equilibrar su vida profesional y personal. La conciliación no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para la ciudadanía.

Pero no nos paramos aquí, seguimos avanzando y enfocándonos en temas que exigen nuestra atención como la seguridad y la salud laboral. Precisamente hace poco más de un mes presentamos los datos de siniestralidad, y aunque con prudencia, puedo decir que estos demuestran la consolidación de la tendencia a la reducción de la siniestralidad en nuestra comunidad.

Las Illes Balears hemos dejado de liderar la siniestralidad en España en el sector de la construcción, hemos conseguido reducirla un 6,7 % en 2024, además de minorar un 29,41 % la siniestralidad laboral mortal. Y todo ello consecuencia del trabajo intensivo que está realizando el Ibassal, mediante las visitas a empresas y centros de trabajo, asesoramiento y verificaciones de los sistemas de prevención de riesgos y las campañas de concienciación y sensibilización sobre la importancia de mantener puesto de trabajo seguros. No lo olvidemos «La seguridad en el trabajo es cosa de todos».

Aun así, las estadísticas siguen siendo una preocupación. Cada accidente en el trabajo no sólo es una tragedia personal, sino que también afecta a familias y a la comunidad. Por ello, es imperativo que sigamos implementando políticas que garanticen un entorno laboral seguro y saludable que beneficien a trabajadores y empresas.

En este 1 de Mayo, debemos unir fuerzas. La colaboración entre Govern y los agentes sociales es fundamental para construir un futuro laboral más justo. El diálogo social y el compromiso deben ser nuestros principios rectores mientras avanzamos hacia un modelo de trabajo que promueva la ocupación de calidad.

Así, el Día del trabajador y trabajadora es un momento de celebrar los logros alcanzados y de seguir trabajando por un mercado laboral libre de precariedad, seguro y que garantice la conciliación.

¡Feliz día del trabajador y trabajadora!