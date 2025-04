Estamos de vuelta

Ahora sí, parece que la cosa va en serio. La NASA ha convocado un concurso cuyo objeto es desarrollar una tecnología que permita gestionar de una manera eficiente los desechos generados por los astrounautas durante los viajes espaciales. El premio: tres millones de dólares. Volvemos, pues, a la Luna y esta vez no dejaremos nada.

Después de seis misiones Apolo, en la superficie lunar se acumulan 96 bolsas con exrementos humanos. Cada nuevo par de asronautas que pisaba el satélite dejaba alegremente las suyas allí tiradas porque de esta manera conseguían no solo aligerar el peso del módulo de cara al regreso sino también evitarse sorpresas como la de los miembros de la tripulación del Apolo X, que como solo dieron vueltas alrededor del satélite no pudieron deshacerse de nada y en pleno vuelo se encontraron flotando en la cabina un señor zurullo del que nadie quiso hacerse responsable (no me lo invento: está en la transcripción de las conversaciones entre la nave y Houston).

Siempre sospechamos que algo había pasado para que después del Apolo 17 no hubiera un Apolo 18 y Harrison Schmitt siga siendo, más de medio siglo después, el último hombre que ha pisado la Luna. Los más conspiranoicos llegaron a hablar de extraños descubrimientos y de todavía más extraños encuentros. Ahora por fin sabemos que de lo que se trataba era realmente de una cuestión de responsabilidad, compromiso medioambiental y civismo sideral.