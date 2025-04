Trenes celestiales

Conmocionado ante la enorme cantidad de expertos sobre la Iglesia católica que pululan por este valle de lágrimas, no sé si hablar de trenes es un pecado. Mallorca tiene un gran problema de movilidad. Una de las soluciones, es obvio, pasa por más transporte público. Llevamos años escuchando promesas sobre la ampliación de nuestra red ferroviaria. Lo cierto, no obstante, es que en los últimos 25 años no se ha realizado ni un metro más de vía.

Mientras, la población ha crecido de forma espectacular (más de 300.000 personas), haciendo más acuciante el tema. Francina Armengol tenía que llevar el tren a Artà, a Alcúdia, al aeropuerto y lo único que hizo en ocho años fue empezar las obras al Parc Bit. Marga Prohens promete el tren a Llucmajor pero, en el mejor de los casos, para 2032, cuando seremos 100.000 más porque ni al PP ni al PSOE les interesa poner coto a la locura de sobrepoblación en que estamos instalados. La ejecución de una obra pública de estas características no es tarea sencilla. Ahora bien, tampoco se entiende que se necesiten tantos años y tanta verborrea para hacer realidad infraestructuras imprescindibles. En otros sitios y ámbitos, los ritmos son diferentes. Se ve que los trenes en Mallorca más que terrenales deben tener algo de celestiales.