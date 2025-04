La pasarela

EXCEPTO unos pocos –cada vez menos– boomers que nos reímos –en nuestra feliz decrepitud– de los seres siempre conectados, el resto de humanos ha subdesarrollado sus neuronas hasta una muy extraña creencia según la cual el éxito social se mide por contar su vida a través de jábegas virtuales a modo de fútil show continuo para amigos, conocidos, saludados y desconocidos. Si tantas existencias anodinas padecen la convicción de ser de interés ajeno, cómo no esperar que un suceso importante de veras se convierta en un magno espectáculo mediático-político.

COMO EL DE AYER: ‘todo el país apagado’ por el ‘apagón nacional’ que dejó ‘España a oscuras’, según los titulares de los medios de Madrid. País nacional español del cual las Baleares ya no debemos formar parte, gracias a los dioses eléctricos. In-de-pen-den-cia. Y si toda la geografía del toro desollado estaba ciega ante sus televisiones –excepto en los hogares con batería cargada por las placas fotovoltaicas–, con negros de pantalla también por internet, ¿para quién retransmitieron durante la oscuridad? Daba igual. El espectáculo debe continuar, aunque sea en diferido: acumulaban –además de ceros de audiencia– muchas imágenes para una vez restablecida la corriente eléctrica poder programar sesiones de plató al estilo de esas futbolísticas que duran siete u ocho horas entre pre, partido y post.

EL SENTIDO del espectáculo manda en todo. En política también. Por eso los dos hermanos y grandes hacedores de sobreactuaciones en ese ámbito, Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, no desaprovecharon la ocasión. La de la libertad guiando a las cervezas se hizo grabar pidiendo el despliegue del ejército: siempre cede a la tentación de parecer lo que se sospecha que es. Y el otro fue a molestar grabándose donde se suponía que podían arreglarlo y luego convocó el Consejo de Seguridad Nacional –nombre fetén (molón, para los no viejos) al estilo peli americana–, pero para unas tres horas después del fundido a negro; menos mal que no fue un asalto enemigo, que de serlo los invasores hubieran tenido tiempo de arrasar toda la Península.