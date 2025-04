Entorn al llegat de la Segona República

Com cada any el 14 d’abril hem commemorat la proclamació de la II República. Fa 94 anys d’aquell moment clau a la nostra història, que inicià un període d’avenços rellevants en termes de democràcia, cultura i justícia social. És una data simbòlica per recordar els valors republicans i també a les persones que van patir molt per defensar-los.

Perquè parlar de valors republicans va més enllà d’una manera de concebre l’organització d’un Estat. Partint dels principis republicans històrics de llibertat, igualtat i fraternitat, es tracta de valors associats a la democràcia, laïcitat, respecte a la diversitat, feminisme, llibertat d’informació, i a preservar el medi ambient pensant en el present i en el futur; valors, molts d’ells, que el mateix papa Francesc esmenta en la seva encíclica Fratelli Tutti. Defensant aquests valors la II República va voler transformar Espanya en un país més just i modern. Valorant l’educació i la cultura, es crearen casinos culturals, ateneus, cases del poble i societats musicals, esportives i teatrals que oferien activitats formatives, i que a les Illes van recolzar conferències, cursos i l’edició de publicacions en català. Representants de la nostra cultura com Gabriel Alomar, Joan Capó, Andreu Ferrer, Joan Mascaró o Josep Sureda, van signar el manifest ‘La Resposta als Catalans’ a favor de la nostra cultura i llengua pròpies i de la unió cultural amb els altres territoris de llengua catalana. Un document moderat de caràcter cultural que va ser la resposta a l’anterior Missatge als Mallorquins, signat per un grup d’intel·lectuals i per autoritats de Catalunya on, fent esment de les relacions històriques entre els dos territoris, ens demanava enfortí lligams en base una cultura i llengua comunes garantint cap hegemonia sinó una col·laboració fraternal. Tristament, l’impuls a la nostra llengua i cultura, que va suposar aquell bescanvi de documents, es va veure interromput pel cop d’estat contra la República, la Guerra Civil, i els anys de dictadura. Molts dels seus signants van patir repressió, exili i alguns foren assassinats. Però el llegat d’aquelles persones lluitadores per la democràcia i la llibertat va perdurar i ressorgir el mateix any de la mort del dictador amb les mobilitzacions populars entorn del Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), del que ara en celebrem els 50 anys. Un llegat és el testimoni d’una gent, una societat o una època que ens ajuda a conèixer la història d’aquell moment. El que van deixar aquells homes i dones de la república és un testimoni d’una societat i d’una època, molt rica en cultura, ciència, educació i valors socials, que ens ajuda a conèixer millor un període apassionant, relativament recent, de la nostra història.