La campechanía se expande por vía digital y audiovisual, un ámbito en el que incluso las agresiones y los improperios pueden ser muy campechanos, en el sentido de llaneza, espontaneidad, cercanía y ausencia de ceremonias. Y mira por dónde, escuchadas o leídas unas 49.000 opiniones acerca del Papa fallecido, desde los que le consideraban un grave peligro para la fe y la Iglesia por su herejía comunista, y por caer simpático a los ateos, hasta los que le tenían por un santo de la misericordia, sin olvidar a la amplia mayoría convencida de que renovó la Iglesia abriendo puertas y ventanas (a dónde es otra cuestión), coinciden en una cosa. ¡49.000 coincidencias! Era muy campechano, muy próximo, muy empático.

¿Es la campechanía un valor social, político y religioso? Pues parece que sí, o no se habría expandido tanto entre líderes o aspirantes a liderar. ¿Es campechano el presidente de Estados Unidos? ¿El señor Musk, exhibiendo revoltosos niños pequeños en el Despacho Oval? No me atrevería a tanto, pero muy mediático seguro que es, precisamente por la espontaneidad y llaneza que transmite al auditorio. También Meloni, cuando le da la gana, resulta muy campechana. Y acuérdense del premier británico Boris Johnson, el del Brexit. Qué campechano era ese hombre, su campechanía era el mensaje. Y el rey emérito Juan Carlos I, llamado El Campechano.

Cierto que el presidente de Estados Unidos gusta mostrarse permanentemente enojado, siempre al ataque como un mafioso, pero no por eso menos campechano. Hay varios tipos de campechanía, con afabilidad o sin ella, con buenas o malas intenciones, y no hay más que ver al campechano Milei, muy amigo de la campechana Ayuso, para entender por qué la campechanía suele ser un ingrediente habitual del populismo. Raro que tanto como se habla de populismo, y tanto experto explicándolo, no se haya destacado como merece este requisito de sencillez, familiaridad, espontaneidad y, en definitiva, de campechanía.

Que, sin embargo, reina en lo digital y audiovisual. Es tendencia, es lo más popular. El señor Feijóo no es nada campechano, prefiere ser serio. Y así le va. Triunfan los campechanos, de todo tipo, por vía digital o incluso analógica. Comunican mejor. Hasta el Sumo Pontífice, según mi propio sondeo, era muy campechano. Pues bueno.