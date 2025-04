Neumonía inmobiliaria

Los decretos de contención turística y de medidas urgentes en materia de vivienda salidos de la factoría del PP y Vox van a definir la acción del Gobierno en materia económica y urbanística para lo que resta de legislatura. No puede decirse que aporten grandes novedades, sino que esencialmente llegan para reafirmar lo que el Ejecutivo ya venia apuntando desde hace tiempo, lo cual no les resta ni un ápice de trascendencia. Además, definen un marco, de ellos podría decirse que son una doble tabla fundacional e inseparable que incluye los principios del pacto ultra con el neolibertarismo capitalista. Se alinean con los principios más radicales de las corrientes derechistas que actualmente campan entre las ruinas neoliberales.

Esquemáticamente, las líneas maestras del proyecto gubernamental son el mantenimiento de las plazas actualmente existentes de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares y un aumento significativo de la edificabilidad en los suelos urbanizables y en otros. Existen matices y recovecos en la literatura oficial, pero en ningún caso diluyen la idea de radicalidad a favor del mercado. Una vez más, en el ideario conservador prima el cemento por encima de cualquier otra cosa. La derecha balear desprende fragancia inmobiliaria, en sus políticas prevalece la especulación y el beneficio del capital frente al derecho constitucional de una vivienda digna y el medio ambiente.

Se vuelve a dejar la solución a un problema estructural de carácter social en manos del mercado, del cual la experiencia ha demostrado sobradamente su ineficiencia. El plan diseñado no garantiza que haya vivienda asequible para satisfacer las necesidades locales de la gente común, ni tampoco que la oferta inmobiliaria dirigida al capital y ahorro foráneo no siga creciendo. En Baleares, los últimos 25 años el porcentaje de vivienda protegida terminada, sobre el total de vivienda terminada, apenas supera un exiguo 3 por ciento, en un contexto en que la oferta inmobiliaria para inversión ha crecido exponencialmente. Para reflexionar.

La crisis de vivienda se ha convertido en excusa para seguir creciendo, sin ninguna certeza real de solución del problema. Este es el escenario miserable al que conduce el acuerdo entre el PP y Vox, que alcanza un sentido moral y cultural realmente lacerante en una situación como la actual. No olvidemos, además, que el origen de todo hay que buscarlo en la respuesta que el Gobierno dice dar a las exigencias ciudadanas frente a la escasez de vivienda y la masificación, que desde el Ejecutivo llaman congestión. Pues, la radical solución del Ejecutivo a la congestión es abrir las ventanas totalmente para que pase el aire gélido de la especulación hasta provocar una neumonía.

No hay ninguna intención de reequilibrar la situación y apaciguar el mercado en beneficio de la gente común. En el decreto de contención turística, cuando se habla de la oferta vacacional, no solamente no plantea decrecer, sino que se vuelve a la ficción de «una bolsa transitoria vacía que recogerá las plazas que se den de baja para garantizar su contención y evitar su decrecimiento». En mi opinión (se puede discutir) la bolsa de plazas es un fantasma que históricamente ha servido únicamente como excusa para crecer. Fue una creación del primer gobierno Matas para driblar el cumplimiento de los intercambios que obligaban a retirar plazas obsoletas del mercado.

Ahora servirá para que se mantenga la oferta de plurifamiliares con licencia turística (provisional), a pesar de ser un factor distorsionador de la oferta de vivienda.