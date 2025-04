Escribo mientras suena Francis White. No suelo escribir con música de fondo, pero esta noche es una excepción. No sé sobre qué escribir. ¿Sobre la presentación de El cuento de Alma, mi última novela? La librería se llenó. Hubo preguntas, risas, cervezas. Luego algunos amigos nos fuimos a comer por ahí. La comida se alargó y terminamos, sin saber cómo, en el On Season Fest. Casi llego a León Benavente. Ahora suena mientras tecleo. Dice que ayer estuvo bebiendo y bailando hasta el amanecer y que se está haciendo mayor. Conozco esa película.

El día después, mientras comíamos, me llamó un amigo para decirme que ya se había leído El cuento de Alma, que le había gustado mucho, que era justo lo que necesitaba leer. Hay llamadas capaces de hacerte olvidar que la semana laboral acecha tras la esquina del domingo. Antes, sobre el mediodía, había ido al Arenal a buscar un transportín para Luni. Hace dos semanas que tenemos una gata. Se llama Luni y es un amor. Ahora mismo la tengo en mi regazo. Le digo que no sé sobre qué escribir y ella me dedica un bostezo descomunal. Me lo tengo merecido. A ver si en el próximo artículo encuentro un tema.