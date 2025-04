Bienvenidos a la III Guerra Mundial

Qué confuso todo, ¿verdad? Aranceles, desplomes de la bolsa, amenazas de ocupar Groenlandia… ¿Se ha instalado un pirado en la Casa

Blanca? nada más lejos de la realidad. Creo que la Administración Trump tiene unos objetivos muy definidos y un plan para conseguirlos. Esto no es un conflicto comercial, esto no es una locura del Hombre Naranja, esto es Donald Trump declarando la III Guerra Mundial a China. Una guerra, de momento, en el ámbito comercial e industrial, pero que en un futuro podría escalar de manera dramática, con el objetivo de mantener a los Estados Unidos como potencia hegemónica del planeta un siglo más.

Pero entonces ¿Por qué ataca comercialmente a sus aliados? Es que desde su punto de vista no es un ataque, es una negociación desde una posición de fuerza, usando la coacción y el chantaje sobre sus aliados tradicionales y sobre toda la órbita del hemisferio occidental. Este conflicto arancelario es uno de los modos en los que la Casa Blanca piensa conseguir una sumisión casi personal e imponer disciplina entre el que considera su bloque de poder frente al bloque de China y sus aliados. Los aranceles aparentemente sin sentido no son únicamente medidas económicas, solo se entienden si el objetivo que buscan es atar en corto a los integrantes del bloque occidental frente al avance del gigante oriental. Por el camino Trump intentará convertir a los Estados Unidos en un régimen autoritario con tintes fascistas, más acorde con su devoción por el miedo y la fuerza como herramientas. No es sorprendente, al fin y al cabo, ya decía Lenin que el fascismo es una de las formas que adopta el capitalismo en decadencia.

Desde la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de los regímenes comunistas en Europa del Este podía parecer que Estados Unidos había logrado la hegemonía mundial como única superpotencia superviviente. Nada más lejos de la realidad. En lugar de un mundo unipolar bajo el liderazgo yanqui vivimos en uno cada vez más multipolarizado, en el que aumentan de peso estados que hasta hace pocos años no contaban para nada, como pueden ser Singapur, Brasil o la India, y en el cual China está creciendo de forma exponencial, tanto en el aspecto económico como en influencia mundial, sobre todo en África y Latinoamérica, comiéndole la tostada a Occidente con una facilidad pasmosa. Es un mundo en el que los Estados Unidos ya no lideran en nada, excepto el gasto militar y el porcentaje de población en la prisión. Para tratar de detener el hundimiento debían actuar ya, y Trump lo ha hecho. Si consigue salirse con la suya, su hoja de ruta marcará una nueva época.

A pesar de los aspavientos publicitarios de muchos presidentes y jefes de estado, quien más quien menos acabará pasando por la Casa Blanca a hincar la rodilla y rogarle al Hombre Naranja que bajen o desaparezcan los gravámenes a cambio de ceder en deslocalizaciones industriales, desaparición de regulaciones inconvenientes para la economía yanqui, o de comprarle armamento a su conglomerado industrial militar.

Y la Unión Europea, como bloque hasta ahora aliado de los Estados Unidos de América ¿dónde queda en este panorama? pues va a depender de este proceso enfermizo de negociación. Más allá de las bravatas que lleguen desde el Despacho Oval y de esa indignación europea que tan bien queda en la tele, habrá que ver si Europa es capaz de superar su miedo atávico a oponerse a EEUU y tratar de avanzar en autonomía en ámbitos como el de la energía o el de la seguridad. La otra opción, más que probable, es que, a pesar de la retórica más o menos inflamada que se use, Europa decida cuadrarse ante el jefe, aunque ello signifique que la gente de a pie tenga que tragarse los recortes, el aumento del gasto militar, los transgénicos, el gas y el petróleo.

Ante este despliegue de agresividad estadounidense, creo que es el momento de plantarse, salir de su zona de influencia directa y trabajar en nuestra soberanía, basada en otros valores. Somos mucha gente la que seguimos creyendo en la Europa de los pueblos, en la justicia universal, en los derechos humanos, en la colaboración y la paz como antónimos del enfrentamiento y la guerra que nos trae Trump.