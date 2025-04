El Estado de malestar

Qué debe entenderse por ‘Estado de bienestar?’ Seguimos acudiendo a nuestro estimado diccionario de la RAE como referente y nos indica: «organización del Estado en la que este tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos». ​

Me cuesta encontrar personas que no empaticen con el fondo de la cuestión. Sin embargo, sí encuentro frecuente oposición al abordar ‘cómo’ se está llevando a cabo. El sangrado de impuestos a los que el Estado nos tiene sometidos a todos - favorecidos y desfavorecidos - no es coherente con la prerrogativa del Estado de bienestar al que algunos nos quieren engañar.

Para muestra un botón: el actual debate en el Congreso de los Diputados en el que algunas señorías quieren imponer que el salario mínimo interprofesional también tribute. ¡Más recaudación a los más desfavorecidos! Por favor, que alguien nos aclare qué significa para sus señorías Estado de bienestar.

Así que desmontado el Estado de bienestar en tres párrafos, así como en los anteriores artículos quincenales que publico en este rotativo, acudamos a la definición de economía del bienestar: «la que tiene como objetivo global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna». Digno es sinónimo de: aceptable, justo, decente, conveniente, adecuado, apropiado.

Veamos la relación que puede haber entre dignidad y lo que responde la población local de Mallorca en el estudio de la visión del residente de Homo Turisticus (disponible en homoturisticus.info).

¿Es digno que los habitantes de Baleares, aunque el drama está escalando a nivel nacional, no alcancen una primera vivienda? El 82% está a favor de una vivienda digna para todos. ¿Es digno que todo el que puede, incluyendo los funcionarios que escogen, acuda a la sanidad privada por las colas y retrasos en la sanidad que pagamos todos? A este respecto un 93% le gustaría que no fuera necesario. ¿Es digno vivir en una tierra en la que los guetos de extranjeros pudientes, o los de desfavorecidos, excluya e incomode a los autóctonos? Un 85% de los residentes no quiere guetos de ningún tipo. ¿Son dignos los procesos de gentrificación a los que es sometida la población local? Un 70% defiende que la propiedad de la vivienda esté en manos de residentes que viven permanentemente en Mallorca.

O en clave laboral: ¿Hay dignidad en que los trabajadores autónomos vivan una desigualdad tan acentuada respecto al resto de trabajadores? Y están apoyados por un 69% de los residentes. ¿Es digno que un trabajador no tenga capacidad de ahorro debido a los elevados impuestos y al coste de vida en general? Un 89% quiere que se les remunere mejor. ¿Es digno que la misma administración ahogue a un empresario que lo está dando todo pero tenga pérdidas o esté en superávit reducido? Un 49% lo apoyaría.

Esta columna va abordando más temáticas que hoy aquí por extensión no podemos atender, pero que también transpiran datos y reflexiones encaminadas hacia un Estado de malestar que blanquea su imagen vendiéndose como Estado de bienestar.

Baleares ha gozado desde los inicios del boom turístico de una auténtica economía del bienestar. Quién más quién menos se construyó un patrimonio acorde a su nivel de esfuerzo y de posibilidades. El nivel de vida estaba muy por debajo de la generación de riqueza por lo que las familias vivieron esplendor y gozo.

A partir de los años noventa esta situación empezó a torcerse progresivamente llegando a su punto álgido en los días que vivimos. El nivel de vida actual está muy alejado del poder generador de riqueza propiciado por una sociedad que abrazó al turismo. Hoy día algunos aún lo abrazan. Otros le temen. Y otros le odian. Mientras, el ‘Estado de bienestar’ y sus mentiras le hacen el abrazo del oso al turismo, a las clases favorecidas y a las clases desfavorecidas.

En el próximo artículo hablaremos de otro abrazo del oso: el que sufre el emprendimiento.