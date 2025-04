Un decret llei per a 100.000 places turístiques

El nou Decret llei turístic s’autojustifica en «l’extraordinària i urgent necessitat» de contenir l’oferta; per «l’extrema i urgent necessitat», ho repeteix, de complir amb el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears. Retòrica. La seva principal mesura és salvar 100.000 places turístiques que la llei condemnava a desaparèixer. Poc a poc, certament, però inexorable. Ara, a més, se podran vendre en el mercat, malgrat s’havien obtingut de franc (3.000 € per plaça?). És un bon regal, sense cap retorn públic. Un regal d’extrema i urgent necessitat, se veu. No ens podrien estalviar el sarcasme d’embolicar-ho com a sostenibilitat?

De l’extrema dreta se’n destaca l’ús descarat dels fake, però, en això, van de cara: validen els decrets llei perquè són per créixer en turisme i construcció, i ens anuncien més llocs de feina (de temporada) i més beneficis, en una roda desenvolupista sense aturall. Coneixem bé la recepta i a Mallorca té innombrables adeptes. El món ha tornat petit i hi ha milions de persones disposades a migrar, per gust, per prosperar, o per necessitat. Paradoxalment, tot i que aquest model requereix una doll contínua de nous treballadors, ens diuen que no en volen, de segons on.

L’ambiciós decreixement programat de la llei Barceló, potser no va ser la fórmula més feliç, i el fet d’operar després de regularitzar places, de ben segur que no el féu bo d’entendre. La moratòria posterior el complementava. L’ecologisme no saludà aquest decreixement de futur i, amb tot el respecte a la seva crítica, no encertà en l’atribució de cada increment al seu veritable causant, menyspreant el decalage de la implementació normativa. El PP n’ha fet una tergiveració cínica fins al punt d’acusar l’anterior govern d’haver concedit massa places. De cada dia fan més difícil entendre res. Tanmateix, els decrets llei van dissipant la boira i posen cadascú al seu lloc. Qui ho entén bé és Habtur. O Escarrer, que adverteix que el decret llei ens aboca a una segona balearització. De la primera, en digueren «Progrés». D’aquesta segona, Prohens en voldrà dir «Sostenibilitat». Veurem si se’n surt.