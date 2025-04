Por quince millones de balas

Fue una información periodística el detonante de la última crisis de Gobierno (¿y van?), en esta ocasión a cuenta de la compra de munición para la Guardia Civil y la Policía Nacional a una empresa israelí por parte del Ministerio del Interior. Sumar puso el grito en el cielo, pero fue la facción de Izquierda Unida la que no ocultó que estaba dispuesto a romper la coalición que mantiene a Pedro Sánchez en el palacio de La Moncloa. Lo ocurrido desmentía el supuesto bloqueo económico de España a Israel como castigo por el genocidio que a diario el gobierno de Benjamín Netanyahu perpetra sobre el pueblo palestino con la excusa de acabar con los terroristas de Hamás, una posición emblemática para la política exterior de nuestro país de la que al parecer eran ignorantes los responsables de Interior y su ministro, Fernando Grande-Marlaska.​

​

para frenar en seco una crisis que crecía por horas, Sánchez ha optado por la salvación personal a costa de desmentir a su ministro y desoór las indicaciones de la Abogacía del Estado, organismo que tiene como principal misión defender los intereses de la Administración y por extensión los de todos los españoles. Le importa un bledo incumplir un contrato ya adjudicado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el cargo de presidente no está para pamplinas. Por cierto, ¿no hay en España ninguna empresa que fabrique balas? Sospechoso silencio en todo este asunto de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

​

desautorizar a un ministro, en este caso al de Interior y para el que la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía con desparpajo su comparecencia pública para que justificase la operación ante el Congreso, como haría cualquier portavoz de la oposición, y ridiculizar a la Abogacía del Estado son una muestra más de que el poder es el único pegamento que une a la izquierda para seguir en las instituciones. Para lograr este objetivo no hay líneas rojas. Preguntar, como hace estos días Alberto Núñez Feijóo en nombre del Partido Popular, quién pagará este desaguisado –más de seis millones de euros por quince millones de balas que no llegarán nunca– tiene fácil respuesta: todos los contribuyentes. Eso sí, lo más vergonzoso es que no se pagará ningún precio político por ello. Esta es la calidad democrática que se vive en este país. La dignidad y la coherencia se han borrado del vocabulario de nuestros dirigentes.

​Llegará tarde

se dijo en este misma columna cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció el cónclave turístico para tratar de poner orden en el sector. El objetivo era ambicioso y necesario, pero carecía de implicación por parte de los diferentes agentes; empezando por la propia Administración central. Las informaciones de los medios de comunicación desmienten semana tras semana los intentos de contención de la oferta, la demanda está disparada y nadie está dispuesto a renunciar a su parte del negocio. La temporada hace meses que ha comenzado en diversas zonas de Mallorca, y desde esta Semana Santa la actividad es frenética. El tiempo se le agota a Prohens si quiere desactivar una de las bazas importantes de la izquierda de cara a la próxima campaña, este verano la saturación volverá a ser el eje de las tertulias familiares de este verano..