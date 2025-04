Josep Codony i els Norats, l’absurd d’una decisió

Josep Codony, el nou director d’IB3, ha començat la seva nova etapa ficant sa pota o cosa que és el mateix amb una pífia majúscula i del tot inacceptable. L’intent de cancel·lar l’emissió dels dos darrers capítols de la sèrie ‘Norats’ -que relata els fets reals de les peripècies d’un pare i el seu fill, republicans, amagats dotze anys a la serra de Tramuntana a causa de la Guerra Civil, per no ser agafats pels nacionals i tenir un dramàtic desenllaç-, l’ha retratat. Serà difícil espolsar-se de damunt una decisió tan errada com aquesta. Li quedarà una taca que ni el detergent Skip -de neteja profunda, que elimina les taques i la mala olor- li podrà llevar. No se sap si avergonyit o per no poder explicar tal decisió, després del jurament del seu càrrec al Parlament va desaparèixer en un tres i no res, a l’estil Puigdemont. El seu nomenament ha produït la fugida d’importants càrrecs dins IB3, quin ha estat el motiu?

Es creu que per motius legals, Norats no es va poder retirar de la programació, però es varen emetre els dos darrers capítols en un sol dia per tallar de rel la memòria històrica. L’excusa per voler treure de pantalla Norats fou segons diuen la seva baixa audiència, però amb la notícia de la possible retirada dels dos darrers capítols va créixer amb xifres històriques de la nostra televisió pública, arribant als 28.000 espectadors. El valor d’una obra com aquesta no depèn de l’audiència o del ressò social que pugui produir, sinó dels fets que relata i tot el que ens ensenya. Encara sabent que l’audiència pot ser molt baixa un documental d’aquest nivell s’ha d’emetre, cercant un horari adient. La sèrie està basada en la novel·la Els Norats, de Mateu Morro, una història real de molts d’anys d’investigació i entrevistes, entre elles a Jaume Trias Grau ‘Norat’ un dels protagonistes. L’extraordinària interpretació de Rodo Gener i Toni Gelabert juntament amb l’excel·lent direcció de Toni Bestard i Ferran Bex fan d’aquesta sèrie un important document històric. Sembla que la nova direcció no ve a millorar la televisió pública, sinó a ajustar-la a la ideologia de l’extrema dreta, Ja se sap, al Govern, entre bambolines Vox selecciona música i guió i a l’escenari el PP actua i balla segons el paper que l’han escrit. Malament anam, i crec que encara en veurem de pitjors. Que Déu ens agafi confessats.