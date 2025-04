In memoriam Pere Sampol

Durant el meu temps com a dirigent tant de la patronal d'Instal·lacions Nàutiques ANADE, ara Marinas de Baleares, com de la Federació d'Empreses Nàutiques de Balears (FENIB), vaig tenir la sort de tractar amb Pere Sampol en la seva condició de Conseller d'Economia, Indústria i Innovació, Vicepresident del Govern de les Illes Balears i Senador autonòmic per les Illes Balears.

Des del primer moment, Pere va saber veure el component industrial i turístic del nostre sector, segurament per la seva formació com a enginyer industrial, però també per la seva visió del que el sector podria aportar a l'activitat econòmica i a la seva diversificació. Pere Sampol va ser un polític compromès amb la cultura, la llengua i el territori de les Illes Balears. La seva intel·ligència i, sobretot, la seva qualitat humana i el seu caràcter proper els va posar al servei dels interessos generals d'aquesta terra, fugint de maximalismes, desenvolupant accions en ajuda del sector nàutic. La seva implicació en la Fira Nàutica en els períodes que tenia la seva responsabilitat política i després en la seva condició de senador autonòmic, impulsant accions legislatives a favor del sector, com va ser la seva ajuda en la defensa d'esmenes en la tramitació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis en els ports d'interès general, o la moció d'instar al Govern a promoure les modificacions normatives necessàries per aconseguir l'harmonització fiscal de la indústria nàutica amb els països del nostre entorn, són alguns exemples d'això. Desgraciadament, el nostre sistema polític de partits impossibilita poder elegir individualment i directament els polítics que ens representen i gestionen «la cosa pública», i així poder conformar una selecció dels millors per dirigir els destins d'aquesta comunitat. Si així fos, per a mi, Pere seria un d'ells. Precisament Pere Sampol, que va treballar en benefici del nostre sector i també va donar suport al petit comerç i al producte local, va experimentar una situació d'incomprensió i amargor quan aquells a qui ajudava després no li corresponien amb el vot. Les bones paraules i consideracions són el que és habitual quan algú mor. És conegut que en política «els teus enemics són els teus i els altres són contrincants,» Segurament aquestes paraules traurien un somriure franc i lleial a en Pere. Pere Sampol no només era un bon polític, sinó també una persona de gran qualitat humana. El seu caràcter proper i la seva capacitat per escoltar els altres, la seva empatia, la seva disposició per ajudar a qui ho necessitava, connectar amb les persones, entendre les seves preocupacions i cercar solucions que beneficiessin la comunitat en el seu conjunt, definien la seva persona. Descansa en pau Pere, i que la terra et sigui lleu.