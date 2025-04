Dissabte Sant i ahir dissabte

Era Dissabte Sant, un dia estrany en la història del cristianisme, atès que el jorn encara plorava fort la mort de Jesús i encara no disposava de la notícia de la seva resurrecció. Per això no és d’estranyar que sol unes poques persones amigues de Jesús actuessin atrevidament realitzant unes obres exquisidament amoroses entorn del cadàver, el que contrastava amb la mesquinesa inoperant dels apòstols, els amics oficials de Jesús.

Jo me trec el capell davant tres gests d’una extraordinària tendresa operats aquell dia estrany. Em referesc a Josep d’Arimetea, a Nicodem i a un minúscul grup de dones. Josep resolgué depositar el cos ensangonat en el sepulcre de la seva pròpia família. Nicodem escampà arreu del cos sepultat gran quantitat d’aromes. I unes quantes dones acudiren per rentar el cos difunt i ungir-lo. Tots ells sabien que era mort i cap d’ells sabia que havia ressuscitat, el que suposa que no acudien per adorar al Messies triomfant, sinó per l’estima a un home que acabava de ser descartat del seu món.

Ahir dissabte fou oficiat el funeral de Francesc. Molta gent, des del seu país o desplaçant-se a Roma, evidencià el seu reconeixement a aquest papa. I he conclòs que ser catòlic no és un requisit imprescindible per mostrar l’estima a un seguidor de Jesús al que tenen com el referent més compromès en la defensa dels descartats del nostre món.