Scott Bessent, el amenazante secretario del Tesoro de EEUU

Quizá recuerden que cuando en plena crisis mundial arancelaria, poco antes de Semana Santa, el presidente Sánchez viajó a China en visita amistosa y de negocios, un tal Scott Bessent, al parecer secretario del Tesoro de Estados Unidos, soltó sin previa provocación una frase amenazante que dio la vuelta al mundo para gozo del PP, que la aplaudió fervorosamente. «Acercarse a China es cortarse el cuello», advirtió este señor sin especificar quién nos cortaría ese cuello por tamaño atrevimiento, si los chinos, los Estados Unidos o nosotros mismos. Quizá tengan ganas de saber, como me pasó a mí, quién es este desconocido que así nos amenaza sin más ni más. Y efectivamente, el personaje se las trae. Economista, inversor y multimillonario administrador de fondos de riesgo, el señor Bessent estuvo asociado con el famoso Soros, y al parecer era abiertamente defensor del colectivo LGTBI y demócrata que apoyó con donaciones a Al Gore y Obama, hasta que de pronto algo raro le sucedió en la sesera, se le cruzaron (o descruzaron) los cables, vio la luz como quien contempla una zarza ardiente, y empezó a soltar millones en la campaña de Trump. Homosexual casado con un exfiscal de Nueva York, con dos hijos por gestación subrogada, su asombroso giro de guion, de demócrata a trumpista, sincronizado sin embargo con el giro del país, le llevó a ser nombrado inmediatamente secretario del Tesoro (¡del tesoro!). Su volatilidad mental supera a la bursátil. Y de ahí a amenazar con cuellos cortados a los desobedientes, aunque sean remotos, sólo hay un paso. Podríamos haber averiguado más cosas de este Scott Bessent, nativo de Carolina del Sur, puesto que él, como buen millonario de la corte de Trump, no disimula nada. Pero no tenemos ganas. Con lo dicho, y con su amenaza de cuellos cortados, vamos sobrados.