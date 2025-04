Al Papa que bailaba tango

Si de algo sabe la Iglesia es de ceremonias. La católica se lleva la palma sin lugar a dudas. La ritualización es consustancial a una religión que tiene en lo inaudito, el milagro, buena parte de su esencia. A punto de pasar a segundo plano las ramas de olivo y las palmas, tras ser bendecidos por un Pontífice alicaído, en Mallorca hartándonos de las panades, esa carne vetada en la Pascua, asoma el Lunes de Pascua, laborable para unos, para otros aún festivo, con la muerte del papa Francisco. La crónica de una muerte anunciada nos pilló a todos con el paso cambiado.

No ha faltado nada a la ceremonia del adiós, hasta el factor sorpresa ensalzado tras su aparición en la plaza de San Pedro en un Vaticano festivo en un Domingo de Resurrección que situaba como protagonista absoluto a un Papa resuelto aunque enfermo. Su urbi et orbi a un día de su fallecimiento, en una fecha tan significativa para el cristianismo, eleva el sentir de los creyentes, y no solo, a un estado de conmoción que solo las mejores puestas en escena consiguen. Aún palpitan las frases dedicadas a la arrasada Gaza, a las víctimas de la carnicería de las guerras del mundo, Ucrania, Congo, tantas, tantas.

Inevitables son y van a ser estos días las loas, las críticas, las quinielas sobre quién va ser el sucesor de uno de los Vicarios de Cristo más carismáticos de los últimos tiempos. El hombre que bailaba tango, el defensor de los migrantes, una persona sencilla, cercana, que puso en jaque al ala más conservadora de la sociedad cristiana y quien se granjeó la simpatía, incluso el afecto de líderes políticos de la izquierda como Yolanda Díaz, a la que escuchándola en la radio el mismo día del fallecimiento tuve que recolocar mi neurona. Era tal el éxtasis que desprendían sus palabras que pensé que estaba escuchando a la madre abadesa de algún convento.

Quiere el azar que el último representante político que Francisco recibiera en audiencia haya sido el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el morrocotudo defensor de la política contra los migrantes. El Papa le regaló tres huevos de chocolate para sus hijos. Menudo rédito van a sacarle a la última imagen en uno de los países más teatrales del mundo, incluso con la postura contraria de quien pasará a la historia por ser el Papa de los migrantes.

Francisco no quería ser Papa. Lo ha sido durante poco más de una década en la que ha asumido cambios significativos, pero no suficientes. Algunos muros de la Iglesia católica son inamovibles. De momento. No entran en su iglesia ni la igualdad de las mujeres, ni de los derechos del colectivo LGTBI, ni el aborto ni el divorcio. Y aún es tibia la condena a los abusos hacia niños cometidos por representantes de la iglesia. Luces y sombras, tan propias de cualquier puesta en escena. Descanse en Paz, Jorge Mario Bergoglio. ¡Seguro te marcas un tango!