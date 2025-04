Y Vicenç Vidal, ¿qué dice?

La compra de munición para la Guardia Civil a una empresa de Israel ha generado una grave crisis en el seno del Gobierno de coalición. Sobre todo, después del anuncio del presidente Pedro Sánchez de aumentar el gasto en Defensa en 10.400 millones de euros más este año, hasta alcanzar el 2 % del PIB. Sumar está radicalmente en contra de ambas medidas, por lo que no podía aceptarlas con la docilidad acostumbrada.

Demasiadas concesiones al PSOE, incluso para Yolanda Díaz, en asuntos inasumibles. Izquierda Unida se plantó y amenazó con abandonar Sumar para irse con Podemos, un órdago demasiado grave como para ser ignorado. A Sánchez no le ha quedado más remedio que desautorizar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenándole la rescisión unilateral del contrato de compra de cartuchos a Israel. La Abogacía del Estado avisó que habrá que indemnizar a la empresa pagando los seis millones de euros acordados, aunque sin recibir las balas que precisa la Benemérita para sus pistolas Ramón, de fabricación israelí, para más inri. Pero eso al Gobierno progresista le importa poco. El ministro Marlaska sigue en su puesto.

Ante esta monumental crisis, los ciudadanos de Baleares desconocen la opinión del diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal. No se ha pronunciado ni en redes sociales, porque eso supondría tomar partido. Mejor nadar y guardar la ropa. El primer político soberanista con escaño en la Cámara baja, integrado en el Grupo Plurinacional Sumar, con 27 miembros, tras recoger su acta de diputado en agosto de 2023, se comprometió a «marcar la diferencia» y a «ser decisivo» en el Congreso. Nada de eso ha sucedido. Silente. Dijo que sería «una voz propia» que defendería «los intereses de nuestro pueblo y los valores de la izquierda, el ecologismo y el feminismo». Palabras que se dicen en un momento de euforia.

Vicenç Vidal es un «defraudador». Aclaro que me refiero a la segunda acepción del verbo ‘defraudar’, según la RAE: «Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo». Estos días de turbulencia en Sumar, el diputado de Més per Mallorca no ha dicho ni mu. ¿Está a favor del incremento del gasto en Defensa? ¿Es partidario de romper con el PSOE? Un misterio. Tuitea sobre el monolito de sa Feixina, el Castell d’Alaró y los libros que compró por Sant Jordi. Dijo que sería decisivo y con voz propia, pero ha resultado inaudible.