Políticos gaseosos

SI LOS TIEMPOS que corren fueran líquidos, como queda bien decir -y mejor si se cita el vistoso nombre del padre polaco-británico de la afirmación, que a los efectos de esta columna da igual cuál sea-, los de los políticos habrían ya mutado de estado otra vez para pasar a ser ahora gaseosos. Si se les escucha qué dicen respecto de la masificación turística se nota enseguida lo vaporosos que son sus discursos.

Como se ha comprobado estos últimos días en Baleares. En efecto, durante la semana les hemos podido atender discutiendo -aún- sobre si existe o no masificación, a raíz de una frase de la presidenta Marga Prohens sobre el particular: dijo que en las pasadas fiestas hubo sólo «puntuales» casos de congestión de guiris. Al parecer la izquierda se sulfuró y escandalizó porque la titular ejecutiva pareciera dudar del agobiante alud. A lo que raudo y veloz -para eso está- salió ayer a defenderla su escudero mayor, o portavoz del Govern, Antoni Costa: que sí, que estamos saturados, que la jefa no lo dudó.

SI RARO es que discutan sobre lo que dicen estar de acuerdo, más lo es cómo quieren actuar contra esa realidad. El PP asegura que su alternativa es la contención turística, un estadio de por sí -como el centro ideológico- difícil de concretar y aún más incierto de ubicar excepto por querer situarse en posición equidistante de las precisiones ajenas: el crecimiento que tenemos y el decrecimiento que desean los ecologistas.

La izquierda ahora asegura que quisiera restar visitantes, aunque con sus antecedentes tan acreditados de todo lo contrario tales deseos provocan poco más que una sonrisa escéptica. Si se es creyente de los dos Més quizás podría renovárseles la fe a futuro, pero tratándose del PSOE ni eso cabe pues critica al Govern por lo que él hizo y hace: no en vano es el único que tiene la llave de los puertos y aeropuertos que le permitiría decrecer el número de turistas. Si quisiera. Que no ha querido, no quiere ni querrá. España vive de esto y de la inmigración.

LA REALIDAD, en fin, no importa en estos tiempos líquidos de políticos gaseosos.