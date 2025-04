Saque pecho

Hoy no pretendo ofender a nadie, aunque bien podría. Busco justo lo contrario, rasgar algo, si se puede, en nuestro orgullo. Tiraré de empresas y héroes locales que han destacado en lo suyo a nivel internacional y que han puesto Mallorca en el mapa, dando a entender que nosotros, no somos más tontos que los de fuera.

Para entendernos, ‘los de fuera’ son esos y esas, profesionales y empresas, que ni viven ni trabajan en estas islas perdidas en el mar y que suelen levantarle el trabajo a los de aquí, porque algunos de los de aquí están convencidos que los de allí son mucho mejores que los de aquí, aunque conozcan muy bien lo de aquí. Todo eso si no hablamos de tenis, con Rafa Nadal, o de gestión hotelera, con Meliá, Iberostar, Barceló, Riu…bla, bla, bla, o motociclismo con Jorge Lorenzo, o aviación con Air Europa, o calzado con Camper, o bisutería con Majorica, o baloncesto, con Rudy, o pintura con Miquel Barceló, o interpretación con Rossy de Palma, o música con Antònia Font o periodismo con Ultima Hora.

En fin, que nuestra economía, sometida al canibalismo de la globalización, necesita un poquito más de fe y confianza entre nosotros, porque si no somos nosotros, no espere que los de fuera llamen a los de aquí. No somos simples, ni incultos, tenemos estudios. No somos paletos, aunque alguno se lo crea. Somos listos. Saque ese pecho.